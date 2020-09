Turpeisten perhe jäi Luvialle mottiin kaatuneen puun vuoksi – sähköt ovat poikki ja 5 pakastinta täynnä kalaa ja riistaa: "Koko yön kuului huminaa ja ääniä kun puita kaatui"

Luvia on nykyisin Eurajokeen kuuluva kunta. Myrsky riepotteli seutua illalla ja yöllä, jolloin puukin oli tielle kaatunut. Myös sähköt olivat menneet poikki yön aikana.

Turpeinen kävi aamulla ajamassa avopuolisonsa kanssa tietä niin pitkälle kuin he pääsivät.

Useita puita kaatunut eri teille

Turpeiset asuvat alueella pysyvästi, mutta lähistöllä on myös mökkejä, joilta ihmiset eivät ole päässeet lähtemään. Isän mukaan teillä on puita ja oksia niin paljon, että kävellen kulkeminen on helpointa.