MTV Lempäälän trombituhojen keskellä: Jarin huvilakatos tempautui liikkeelle kalusteineen ja vieras trampoliini jysähti ilmasta kotiovelle – "Ovatko kaikki lapset tallella?"

Myräkän aiheuttamat tuhot ovat kuitenkin edelleen näkyvissä pientalovaltaisella alueella. Voimakas puhuri on repinyt irti katon yhdestä asuinrakennuksesta. Siellä täällä näkyy tuulen korkealle yläilmoihin repäisemien trampoliinien vääntyneitä runkoja. Lipputanko lepää maassa kolmena kappaleena ja kevyitä piharakennelmia on tuhoutunut. Puita on räsähdellyt kumoon siellä täällä. Moni puista on räsähtänyt poikki keskeltä runkoa, joka kertoo myräkän voimasta.