Jari-Matti Latvalan yllätyspaluu herättää asiantuntijassa ristiriitaisia ajatuksia: "Miten pystyy tekemään rennon suorituksen?"

Latvala on elätellyt ajatusta kisasta uusilla hybridiautoilla. Erikoista kuviossa on se, että hän tekee sen MM-sarjan kärkitiimin tallipäällikkönä vain muutamaa vuotta uransa päättymisen jälkeen.

– Se on mahtava juttu, mutta samalla on hyvin ristiriitaiset ajatukset siitä. Hän on kuitenkin yhden maailman isoimman autonvalmistajan johtohenkilöitä ja koko sen kilpaprojektin kantavia voimia, Jari Ketomaa hämmästelee.