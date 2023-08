Minkälaiseen kyytiin Jari-Matti Latvala äityy Jyväskylässä? Asiantuntijalta suora arvio: "Niin kovaa äijää ei maailmassa ole"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Saisi sellaisen kivan, hyvän ajorytmin, ettei menisi jarrun ja kaasun pumppaamiseen niin, että jarrut savuaa ja keittää. Saisi sen rentouden ajamiseen. Vauhti on toissijainen. Fakta kuitenkin on se, että se vauhti on niin järjetön, että rutiini tulee vain autossa istumalla.

"Mailaa ei saisi puristaa"

– Jos ajaisi vaikka Sardinian tai Portugalin, olisi paljon helpompi pärjätä. Jyväskylä, vaikka tunnetaan hyvin, se on niin karsean nopea ralli, että siellä tapahtuu niin paljon koko ajan. Se vaatii autossa istumisen kautta rutiinin, joka tuo rentouden siihen ajamiseen. Pitää pystyä olemaan edellä tapahtumia, eikä tapahtuman päällä koko ajan. Se on erikoinen juttu, mihin ihminen kykenee, kun sitä hommaa tekee.

– Se on kova paikka. Koko suomi on siellä tien varsilla. Niin kovaa äijää ei maailmassa ole, ketä se fiilis ei kosketa, kun sinne "Jyskäläään" lähtee. Se on voima, mutta se on myös taakka. Kun ihan sitä huippurutiinia ei kilvan ajamiseen ole, on se pikkaisen haasteellinenkin paikka.