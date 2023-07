Paluun MM-ralliin tekevä Jari-Matti Latvala paljastaa, miten sai Toyotan ison pomon hyväksymään unelmakuvionsa: "Se tuntuu epätodelliselta"

Latvala kertoo Toyotan tiedotteessa, että Rally1-auton rattiin pääseminen on ollut hänen unelmansa hyvän aikaa. Pitkän uran rallin piikkiluokassa tehnyt suomalainen ei ole vielä ajanut kyseistä autoa.

– Sanoin hänelle, että minulla on unelma Rally1-autolla kisaamisesta. Viimeisten 20 vuoden aikana olen nähnyt kaikki WRC-autot ja niiden kehitysvaiheet, mutta Rally1-autosta minulla ei ole kokemusta. Halusin kokea sen ennen kuin täytän 40 vuotta, Latvala, 38, kertoo.

Latvala saa vapautuksen tallipomon hommista kilpailuviikonlopun ajaksi. Suomalainen on intoa täynnä päästessään ajamaan kotikisaansa.

– Täytyy sanoa, että se tuntuu hieman epätodelliselta ja olen hieman jännittynyt, sillä Suomessa ajaminen on etuoikeus, kun kyseessä on kotikisani ja yksi parhaista ralleista koko sarjassa.

Latvalan mukaan kyseessä on kertaluontoinen tapaus. Hän ei ole tekemässä pitkäkestoista comebackia.

– Tiedän, että huipputulokseen pääseminen tulee olemaan todella vaikeaa, koska tämä on ensimmäinen kertani Rally1-autolla. Aion mennä yhdellä testipäivällä. En ole rakentamassa uutta uraa kuljettajana.

– Minun on katsottava videoita erikoiskokeista, se on varmaa. On muutamia pätkiä, joita en ole ajanut, kuten Vekkula. Se ajettiin ensimmäistä kertaa ensi viime vuonna, joten en ole ajanut sitä.