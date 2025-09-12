Toyotan nykyistä tallipäällikköä Jari-Matti Latvalaa, 40, syytetään törkeästä veropetoksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeudessa elokuussa.

Epäillyn rikoksen väitetään tapahtuneen lokakuun 2015 ja lokakuun 2018 välisenä aikana. Asianomistajana kyseisessä väitetyssä rikoksessa on Verohallinto.

Asialle ei ole vielä määrätty käsittelypäivää.

Suomen rikoslain mukaan törkeästä veropetoksesta voidaan tuomita vähintään neljän kuukauden ja enintään neljän vuoden vankeuteen.

Törkeään veropetokseen voi syyllistyä, mikäli antaa verottajalle vääriä tietoja, jotka vaikuttavat maksettavan veron määrään. Lain mukaan törkeä rikosnimike edellyttää sitä, että teolla tavoitellaan suurta taloudellista hyötyä tai että se on tehty erityisen suunnitelmallisesti.

Latvala on aiemmin avautunut vero-ongelmistaan. Helmikuussa 2020 verottaja antoi päätöksen, jossa Latvalaa vaadittiin maksamaan verot vuosien 2014–18 palkoista. Latvala paljasti Otavan tuottamassa ja Riikka Smolander-Slotten kirjoittamassa Yhtä rallia -kirjassa summan olleen viivästyskorkojen, korkojen ja lisäyksien kanssa 5,7 miljoonaa euroa. Osa summasta päätyi myös ulosottoon.

Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2020, että Latvalalla oli noin 4,8 miljoonan euron jäännösverot maksamatta. Latvala kertoi kirjassa, että perittävä summa oli 4,5 miljoonaa euroa. Hän sai hoidettua asian kuntoon vuonna 2023.

Latvala on toiminut Toyotan tallipäällikkönä vuodesta 2020 lähtien. Latvala on ollut sivussa tämän ja viime kauden aikana useista MM-ralleista, kun hän ja hänen kartanlukijansa Janni Hussi ovat osallistuneet rallin EM-sarjaan. Latvalan ollessa sivussa Toyotan virkaa tekevänä tallipäällikkönä on toiminut Juha Kankkunen.