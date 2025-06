Jari-Matti Latvalalta kutkuttava arvio Kalle Rovanperästä

Toyotan WRC-tallin kuljettajilla on kolmoisjohto rallin MM-sarjassa.

Walesilaiskuljettaja Elfyn Evans johtaa sarjaa 19 pisteen erolla ennen Sebastien Ogieria. Kalle Rovanperä on puolestaan pisteen osa-aikakuljettaja Ogieria perässä.

Toyota-kolmikon takana Hyundain Ott Tänak on aivan iskuetäisyydellä, kun taas Thierry Neuville on valahtanut jo 50 pisteen päähän kärjestä. Evansin johtoasema oli Rovanperään nähden isoimmillaan noin 50 pistettä, mutta suomalaiskuljettaja on onnistunut kolmessa edellisessä kilpailussa ottamaan yli puolet Evansin etumatkasta pois.

– Kalle on nyt ajanut koko ajan Elfyniä kiinni. Hän sai taas täällä (Sardiniassa) kiinni Elfyniä lisää. Totta kai Evans aloitti vahvasti, mutta nyt Kalle on päässyt vauhtiin, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kommentoi tilannetta MTV Urheilulle.

– Totta kai se antaa myös painetta Elfynille. Kyllähän tuossa heidän välillä on kova kamppailu. Nyt sitten vielä tietysti Ogier on tuossa mukana. Kyllä Kallella on kaikki edellytykset sarjassa.

Kumpi sitten on tallipomon suosikki mestariksi?

– Tuo on paha kysymys. Sanotaan näin, että en halua ottaa siihen kantaa, koska tuossa on vielä Ogierikin sekoittamassa pakkaa.

Latvala povaa Toyota-kuskeille kovaa haastetta varsinkin Tänakin osalta. Se tekisi myös MM-sarjalle hyvää, että kuljettajien mestaruudesta kamppailisi loppuun asti kahden eri tiimin väkeä.

– Kaikilla meidän kuskeilla se mestaruusmahdollisuus on olemassa. On siinä myös Tänak, joka varmasti kiristää tahtia, kun mennään kohti Eestiä ja hänen kotiralliaan. Varmasti jos Ott saa muutaman onnistumisen, niin on ihan mukana, Latvala pohtii.

– Kyllä tästä vielä aika hieno sarja saadaan. Kausi on nyt mielenkiintoisessa tilanteessa. Kuljettajat alkavat olemaan lähellä toisiaan pisteissä ja painetilat kasvavat. Tässä nähdään vielä varmasti aikamoinen taistelu mestaruudesta.

Rallin MM-sarja jatkuu perinteikkäällä Akropolis-rallilla Kreikassa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.