Tiina Jylhälle vaaditaan ehdollista vankeutta törkeästä velallisen epärehellisyydestä – laajan dopingjupakan käsittely kesken

Huoltovarmuuskeskus voitti miljoonien eurojen maskikauppakiistan

Jylhä on miehensä kanssa syytettynä myös laajassa dopingjutussa, jonka käsittely käräjäoikeudessa on myös kesken. Syytteiden mukaan Virosta tuotiin Suomeen ja Suomessa levitettiin suurehkoja määriä muun muassa kasvuhormonia ja testosteronia.

Virossa Jylhällä on ollut oikeusjuttu Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kanssa liittyen maskikauppoihin. Aiemmin tässä kuussa ylempi tuomioistuin piti voimassa Harjun käräjäoikeuden aiemman ratkaisun, jonka mukaan HVK sai purkaa maskikaupat Jylhän Look Medical Care -yhtiön kanssa ja periä ennakkomaksun takaisin. Kyse on yli 2,6 miljoonasta eurosta, mikä on puolet suunnitellun kaupan kauppahinnasta. Ratkaisuun voi vielä yrittää hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta.