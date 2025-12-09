Nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen nähdään vuosien tauon jälkeen rallissa ratin takana.

Varsinaiseksi kilpailijaksi Mäkinen ei palaa, mutta hän ajaa niin sanottua nolla-autoa SM-kauden avauskisassa Mikkelissä.

Nolla-auton kuljettajan tehtävänä on ajaa kilpailureitti läpi ennen kilpailijoita ja varmistaa, että reitti on turvallinen ja ajokunnossa.

Mäkinen ajoi viimeisen kautensa rallin MM-sarjassa 2003, eikä häntä ole sen jälkeen nähty ralleissa ratin takana joitakin edustustehtäviä lukuun ottamatta.

Mikkelin SM-ralli on 17. tammikuuta, ja Mäkisen nolla-autona on alkuperäinen Toyota Yaris WRC.

– Nämä viimeiset WRC-autot ovat niin hienoja, että sen takia kiinnostaa ajaa nimenomaan näillä.

– En vuoden 2016 jälkeen ole ajanut näillä tiellä ollenkaan. Silloin tällöin käydään autoja ulkoiluttamassa, ja se on aina todella huikea kokemus, Mäkinen sanoi tiedotteessa.

Mäkinen on voittanut maailmanmestaruuden myös tallipäällikkönä.