Nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen nähdään vuosien tauon jälkeen rallissa ratin takana.
Varsinaiseksi kilpailijaksi Mäkinen ei palaa, mutta hän ajaa niin sanottua nolla-autoa SM-kauden avauskisassa Mikkelissä.
Nolla-auton kuljettajan tehtävänä on ajaa kilpailureitti läpi ennen kilpailijoita ja varmistaa, että reitti on turvallinen ja ajokunnossa.
Mäkinen ajoi viimeisen kautensa rallin MM-sarjassa 2003, eikä häntä ole sen jälkeen nähty ralleissa ratin takana joitakin edustustehtäviä lukuun ottamatta.
Mikkelin SM-ralli on 17. tammikuuta, ja Mäkisen nolla-autona on alkuperäinen Toyota Yaris WRC.
– Nämä viimeiset WRC-autot ovat niin hienoja, että sen takia kiinnostaa ajaa nimenomaan näillä.
– En vuoden 2016 jälkeen ole ajanut näillä tiellä ollenkaan. Silloin tällöin käydään autoja ulkoiluttamassa, ja se on aina todella huikea kokemus, Mäkinen sanoi tiedotteessa.
Mäkinen on voittanut maailmanmestaruuden myös tallipäällikkönä.