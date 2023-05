Jari-Matti Latvala tykitti museovehkeellä vinhaa vauhtia – ”Jos vielä puristaa lisää, niin auto katkeaa"

– Sanoin Ennille (kartanlukija Mälkönen), että jos vielä puristaa lisää, niin tuo auto katkeaa. Meidän eromme parhaimmillaan Rally2-autoihin on noin sekunti tai puolitoista per kilometri. Hyvällä pätkällä pääsee noin sekuntiin, perusajolla puoleentoista. Ei siitä enää pysty kovempaa ajamaan. Autosta vaan loppuu ominaisuudet, Latvala kertoi.

– Lähden maanantaina Japaniin. Ensi viikonloppuna ajetaan siellä Fujin 24 tunnin kisa. Siellä meillä on vetyauto. Olin jo siellä viime vuonna. Nyt se ero on, että autossa on nestemäistä vetyä. Aiemmin on ollut kaasun muodossa aine, joten nyt pitäisi päästä pidemmälle aina yhdellä tankkauksella, Latvala totesi.