Syrjikö talli Esapekka Lappia? Suomalaiskuski repesi makeaan nauruun

Hyundain kirjoittamaton linjaus on, että tilaisuuden tullessa isompi pistepotti pyritään petaamaan kuljettajalle, jolla on parempi mahdollisuus taistella mestaruudesta. Näin ollen olisi voinut olettaa, että toisena kisassa ollut Sordo olisi voinut tarjoilla kakkossijan perässään olleelle Lapille. Sordo ajaa tällä kaudella vain osan kisoista, kun taas Lappi on mukana jokaisessa rallissa.