Kalle Rovanperällä maino alku Ruotsin MM-ralliin – tallikaveri kiilasi niukasti edelle

Ruotsin MM-ralli alkoi lyhyellä, reilun viiden kilometrin mittaisella erikoiskokeella Uumajan liepeillä.

EK1, tulokset:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Elfyn Evans Toyoyta 3:21,6 2. Ott Tänak Hyundai +0,5 2. Kalle Rovanperä Toyota +0,5 4. Adrien Fourmaux Hyundai +1,2 5. Thierry Neuville Hyundai +3,7 6. Takamoto Katsuta Toyota +5,4 7. Sami Pajari Toyota +5,6 8. Josh McErlean M-Sport +7,5 9. Grégoire Munster M-Sport +10,5 10. Martins Sesks M-Sport +11,0

Viime vuosina kaikille hyvin tutuksi käyneen pätkän metkut selvitti parhaiten Toyotan Elfyn Evans, joka pääsi myös nauttimaan parhaasta lähtöpaikasta. Kun tie oli puhdas eikä irtolunta ollut, ensimmäinen lähtöpaikka oli walesilaiselle eduksi.

Kolmantena ja neljäntenä ajaneet Kalle Rovanperä ja Ott Tänak jäivät vain 0,5 sekuntia.

– Ihan ok. Kaikki tuntuisi olevan ihan hyvin tällä hetkellä. Katsotaan, mitä huomenna on. Huomenna on pitkä lenkki heti aamulla. Vähän eri rengastaktiikoitakin on. Meillä on kuusi rengasta ja joillain viisi. Katsotaan, miten se toimii, Rovanperä sanoi.

Hyundain Thierry Neuvillella oli ongelmia ääniyhteydessä kartturi Martijn Wydaeghen kanssa, ja belgialainen jäi pohjista 3,7 sekuntia.

– Olin varovainen jarrutuksissa. Yleensä olen täällä aina ihan rajoilla jarrujen kanssa, ja nyt tilanne oli päinvastainen, Neuville sanoi.

Sami Pajari ajoi Toyotallaan niin ikään varman päälle ja jäi pohjista 5,6 sekuntia.

– Hyvä vain ajaa puhdas pätkä tähän. Yllättävän paljon oli pidon vaihtelua. Ei ollut helppoa, mutta ihan ok.

Rally2-kuljettajista nopeinta vauhtia pitivät isäntämaan Oliver Solberg ja Pontus Tidemand perässään Rautio Motorsportin Roope Korhonen (+2,3) ja Tuukka Kauppinen (+2,5).

Ralli alkaa toden teolla huomenna. Ohjelmassa on seitsemän pätkää ja noin 102 ek-kilometriä.