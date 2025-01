MTV seuraa: Sami Pajari hurjassa ulosajossa – Monte Carlossa petolliset olosuhteet

MM-rallikauden avaava osakilpailu Monte Carlossa huipentuu kolmesta erikoiskokeesta ja 50 ek-kilometristä koostuvaan sunnuntaipäivään. Jaossa on vielä jopa 10 pisteen potti. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa päivän tapahtumia.

KOKONAISTILANNE 16/18 EK:N JÄLKEEN:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Sébastien Ogier Toyota 2.53:38,2 2. Elfyn Evans Toyota +24,3 3. Ott Tänak Hyundai +41,6 4. Adrien Fourmaux Hyundai +46,1 5. Kalle Rovanperä Toyota +1:08,0 6. Thierry Neuville Hyundai +5:31,2 7. Joshua McErlean M-Sport +9:06,8 8. Yohan Rossel Citroën (WRC2) +9:10,9

SUNNUNTAIN OHJELMA:

EK17 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 2 – 19,01 km klo 9.32 EK18 La Bollene-Vesubie / Peira-Cava (Power Stage) – 17,92 km klo 13.15

SEURANTA:

EK16 Avancon / Notre-Dme-du-Laus 2 – 13,97 km

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Sébastien Ogier Toyota 10:50,0 2. Elfyn Evans Toyota +4,0 3. Kalle Rovanperä Toyota +13,0 4. Thierry Neuville Hyundai +13,7 5. Ott Tänak Hyundai +14,5 6. Grégoire Munster M-Sport +14,7 7. Adrien Fourmaux Hyundai +21,5 8. Joshua McErlean M-Sport +41,4

Klo 8.32: Tässä vielä päivän rengasvalinnat kärkimiesten osalta:

kuljettaja: talli: talvirengas, nasta talvirengas, ei nastaa slicks, superpehmeä Sébastien Ogier Toyota 4 2 Elfyn Evans Toyota 4 2 Adrien Fourmaux Hyundai 2 4 Ott Tänak Hyundai 2 2 2 Kalle Rovanperä Toyota 2 4 Thierry Neuville Hyundai 4 2

Klo 8.24: Ogier ottaa vielä Evansin ajasta neljä sekuntia pois, ja hänen johtomarginaalinsa on nyt 24,3 sekuntia.

– Todella mutaista ja todella vaikeaa. Onneksi tämä on nyt ohi. Olemme kaikki erilaisella rengasvalinnalla liikkeellä. Tarvitsin tämän eron.

Ogierilla on siis vahva luotto siihen, että muut ottavat eroa kiinni kahdella viimeisellä pätkällä. Evans on siis Ogierin kanssa samalla rengasvalinnalla, mutta Tänakiin ja Fourmaux'hon verrattuna on eroa. Tänak nyt yli 40 sekunnin päässä Ogierista.

Klo 8.21: Evans tulee 9,0 sekuntia kovempaa kuin Rovanperä, ja eroa perässä olevaan Tänakiin on nyt 17,3 sekuntia.

– Tuulilasissa oli niin paljon likaa, etten oikein nähnyt mitään. Katsotaan, miten rengasvalinta toimii loppupäivän aikana.

Klo 8.20: Tässä Pajarin ulosajo:

Klo 8.19: Fourmaux häviää Rovanperälle 8,5 sekuntia, ja hän menettää kolmossijan Tänakille.

– Tavoite oli vain päästä läpi ja ottaa rengaspaketista hyöty irti vasta myöhemmin.

Klo 8.16: Tänak jää Rovanperästä 1,5 sekuntia. Evans ja Ogier tulevat perässä hurjaa vauhtia.

– En tiedä, onko rengasvalinta niin hyvä. Ajoin vain läpi varmasti.

Klo 8.14: Tässä Katsutan ulosajo:

Klo 8.12: Rovanperä maalissa. Hän on 0,7 sekuntia nopeampi kuin Neuville.

– Todella vaikea olosuhde. Koko ajan joitain yllätyksiä ja uutta mustaa jäätä, jota ei ollut etuautoilla. Takan ja Samin näkeminen sai minut varovaiseksi niissä paikoissa. Olisin voinut ajaa kovempaakin, mutta otin varman päälle. Ainakin olemme tässä. Se on tärkeintä.

Klo 8.11: Pajari ja kartturi Marko Salminen ovat varoittamassa takaa tulevaa Rovanperää, ja Rovanperän autokamerasta nähdään, että Pajarin auto on todella pudonnut sillalta alas, mutta pudotusta oli arviolta vain parin metrin verran, ja auto on pysynyt pyörillään.

Klo 8.08: Pajarin ulosajo sattui kapealla sillala, johon vievä mutka oli aivan jäässä. Näyttää siltä, että Pajarin auto putoaa sillalta pienen matkan alas, mutta alapuolella ei ole vettä.

– On kyllä hurja tilanne, asiantuntija Jari Ketomaa kauhistelee.

– Se on kova osuma, selostaja Juho Kokko jatkaa.

Klo 8.05: Pajari on pysähtynyt 10,1 kilometrin kohdalla.

Klo 8.03: Neuville saadaan maaliin. Hän on 1,0 sekuntia Munsteria nopeampi.

– Rengasvalinta ei varmaan ollut tälle pätkällä ollenkaan huono, mutta pitää katsoa koko lenkki. Pito oli lopussa aika hyvä. En uskaltanut ajaa kovempaa.

Klo 7.59: Katsuta on ajanut ulos! Oikealle kääntyvässä mutkassa lipsahti leveäksi. Katsojat ovat auttamassa autoa takaisin tielle, mutta vaikealta sen sinne saaminen näyttää.

Klo 7.58: Munster raportoi, että mustaa jäätä on todella paljon. Kuskit menevät paikoitellen aivan sukkasiltaan. Myöskään Munsterilla ei ole ainuttakaan nastarengasta mukana.

Klo 7.54: Eilispäivän ylivoimaisesti nopein kuljettaja oli Tänak, ja MTV Urheilun Jari Ketomaa arvelee, että virolaisella on tänään voittava rengasvalinta. Tänak otti ainoana kärkinimenä mukaan kaksi nastatonta talvirengasta, kaksi nastallista rengasta ja kaksi superpehmeää slicks-rengasta.

– Hän pystyy heittämään kaksi nastatonta ja kaksi superpehmeää alle, kun keli paranee. Hän voi heittää nastalliset pois. Tällä ensimmäisellä pätkällä hän tulee olemaan ehkä hivenen hitaampi.

Muuten kärkimiehillä on joko kaksi tai neljä nastarengasta ja kaksi tai neljä superpehmeää.

Klo 7.47: Kisa jatkuu, Munster on liikkeellä.

Klo 7.40: Päivän avauspätkän alku viivästyy.

Klo 7.38: Neuville on saanut 10 000 euron sakot kuudennen ek:n jälkeisistä tapahtumista. Belgialaistähti ajoi kyseisellä pätkällä ulos niin, että hänen vasen takapyöränsä taittui auton alle sivuttain.

Uusien sääntöjen mukaan siirtymällä saa ajaa vain autolla, jossa kaikki neljä pyörää pyörivät. Neuvillen vasen takapyörä lakkasi pyörimästä siirtymällä, ja FIA ilmoitti tästä Hyundaille. Hetkeä myöhemmin Neuville korjasi asian kuntoon.

Normaalisti tästä rikkeestä seuraa hylkäys, mutta Neuvillen kohdalla annettiin tässä tilanteessa armon käydä oikeudesta, sillä hänen ei katsottu saaneen urheilullista etua.

Klo 7.35: Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan seuraaaan taistelua MM-pisteistä. Vaikka päivä on lyhyt, siltä sopii odottaa paljon.

Jo rengasvalmistaja Hakookin ennakkotiedot kertovat, että olosuhteet ovat erittäin vaativat, ja Jonne Halttunen tarjosi MTV Urheilun lähetyksen alkuun vielä paikan päältä tuoreimmat lisätiedot, jotka povaavat melkoista näytöstä aamun avauspätkälle:

– Etuautot ovat menneet vasta aamun ensimmäisen pätkän läpi. Se on märkä, ja se on alkanut jäätämään. Yöllä on satanut vettä, ja siellä on ollut lämpötila plussalle, mutta nyt se menee miinukselle. Odotetaan ehkä jotain miinus kahta. Tämä on sikäli pirullinen, että se voi olla nytkin sula, mutta tunnin sisällä voi olla aika paljonkin jäätä tai kuuraa. Yllätyksiä tulee varmasti. Sitä ei tiedä yhtään, mikä jäätyy.