Kalle Rovanperä kuvaili kauhuskenaarion Keniassa: ”Siitä tulee ihan lottoa”

Pahimmillaan sade voi tehdä sen, että käytännössä tie häviää kokonaan alta. Keskiviikkona ajetulla testierikoiskokeella ei vielä sadetta saatu, mutta tilanne voi muuttua nopeasti.

Testierikoiskokeella nopeinta vauhtia pitäneen Toyotan Kalle Rovanperän mukaan sade on se pahin mahdollinen uhka, eikä se tule kello kaulassa.

– Meillä ei ole täällä kunnollisia sadetutkia, ja kuten olemme aikaisempina vuosina nähneet, niin se voi tulla käytännössä tunnissa. Nyt voi olla kuivaa, ja sitten tunnin kuluttua onkin jo sadetta, Rovanperä sanoi MTV Urheilulle.

– Ja sitten kun sataa, niin sitä tulee todella paljon. Sen ennustaminen tulee olemaan todella hankalaa, Rovanperä jatkoi.

Rovanperä on kuitenkin aina pitänyt Safari-rallista.

– On aina hyvin erityistä tulla tänne. Nyt täällä ollaan kuitenkin eri aikaan vuodesta, ja sade tulee olemaan mielenkiintoinen juttu tällä viikolla. Tämä on myös paikka, missä sateita on hyvin vaikea ennustaa. Siitä tulee ihan lottoa, milloin ne tulevat ja miten ne sitten vaikuttavat, Rovanperä totesi.

Rovanperä voitti Keniassa kaksi vuotta sitten ja ajoi viime vuonna kakkoseksi, joten Toyota-tähti tuntee hyvin kilpailun metkut. Haaste on silti kova.

– Sanotaan näin, että heti alussa on löydettävä tasainen vauhti tai tehtävä suunnitelma, mitä sitten seuraa. Tähän saakka olemme saaneet täältä hyviä tuloksia, mutta nyt tulee myös haasteita. Jotkut asiat ovat meillä kunnossa, mutta on myös osa-alueita, joiden kanssa kaikki tulevat ponnistelemaan tässä rallissa, Rovanperä ennakoi.

– Täällä on isoja leikkauspaikkoja, mutta on myös paljon uraa ja kaikki tulevat todella kovaa. On vaikeaa löytää optimaalinen vauhti, olla rikkomatta mitään ja olla samalla kuitenkin nopea.

Rovanperä pääsee lähtemään kisaan hyvältä lähtöpaikalta. Se on yksi osa-aikaisen kuljettajan eduista.

– Muutamilla pätkillä se tulee auttamaan. Varsinkin perjantaina on sellaisia pätkiä, missä on paljon irtosoraa, ja menetimme siellä viime vuonna paljon aikaa. Toivottavasti niin on myös tänä vuonna, jotta voimme tehdä eroa. Sitten on tietysti olosuhteiden hallitseminen. Sateet ja muut asiat voivat tehdä täällä isoja eroja, joita ei voi ennustaa.