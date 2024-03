Hyundailta väkevä alku Safari-ralliin – MM-sarjan kärkimies antoi taas näytteen erikoisosaamisestaan

– Vaikea kilpailu. Minulla on sormet ristissä, että pääsemme kisan läpi ilman ongelmia tai virheitä. Olemme valmistautuneet hyvin, ja auto tuntuu hyvältä. Se on aina hyvä lähtökohta, mutta edessä on pitkä matka, yleisöerikoiskokeiden erikoismiehenä tunnettu Neuville pohjusti.