Jari-Matti Latvala valotti lisää uudesta ralliprojektista

Rallin MM-sarja on kiivaimmillaan, mutta samalla Toyota viimeistelee uuden GR Yaris Rally2 -auton kehitystyötä. Kyseisen kilpurin on määrä tulla markkinoille ensi vuoden alussa. Yaris Rally2 on sopiva muun muassa rallin SM-sarjan pääluokkaan sekä MM-sarjan WRC2-kapinoihin.

Tällä viikolla Toyotan Rally2-autoa on testattu Kataloniassa ja ensi viikolla työ jatkuu Ranskassa. Testikuskina on toiminut muun muassa ex-tehdaspilotti Juho Hänninen, mutta myös Kalle Rovanperä on päässyt kokeilemaan uutta kilpa-autoa.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala korostaa, että kyseessä tulee olemaan puhtaasti asiakaslähtöinen projekti.

– Me emme tule ajattamaan tehdastiimiä. Varmasti kuskeina on niitä kavereita, jotka jo nyt ajavat WRC2-luokassa. Yritämme tehdä jotain samanlaista kuin Toksport on tehnyt yhteistyössä Skodan kanssa, Latvala valottaa.

– Katsomme MM-sarjasta sellaisen tiimin, jonka kanssa tulemme tekemään yhteistyötä. Meiltä voi tulla teknistä tukea eli käytännössä insinöörejä avuksi kilpailuihin. Emme kuitenkaan itse tule missään tapauksessa ajattamaan ketään.

Latvalan mukaan uuden Toyotan Rally2-auton voi hankkia käytännössä kuka vaan, jos vaan niin sanotusti pinkka on kunnossa.

– Myymme asiakaslähtöisesti autot tiimille ja he voivat päättää, kuka niitä autoja ajaa. Alkuvuoden kannalta meillä on kuitenkin se ongelma, että emme pysty toimittamaan aluksi kuin muutamia autoja. Se on vähän harmillista, että emme voi antaa aluksi kaikille halukkaille autoja, Latvala toteaa.

Sen verran Latvala kuitenkin vetää sanojaan takaisin, että juurikin vuoden 2024 ensimmäisessä aallossa jonkinlainen seula on olemassa.

– Meidän pitää ensin katsoa pari tiimiä, joille voimme alkuvuodesta autot toimittaa. Pitää myös katsoa, että heillä on sellaiset kuljettajat, jotka pystyvät kärkisijoista kamppailemaan, Latvala tähdentää.

Vaikka puheissa on ollut, että uusi Toyota tulee markkinoille vuoden 2024 alussa, on projektin suhteen olemassa vielä pieni takaportti viivästykselle. Japanilainen autojätti nimittäin haluaa varmistaa, että uusi kilpa-auto on todettu toimivaksi kaikissa olosuhteissa ennen kuin se laitetaan myyntiin.

– Ensi vuoden alku on tällä hetkellä tavoite, mutta sitä ei ole kirkossa kuulutettu. Meillä on vielä kehityspuoli kesken. Jos kaikki kehitysasiat menevät hyvin, niin sitten se tulee. Jos kehityksessä tulee jotain, sitten julkistamista täytyy siirtää. Lähtökohtaisesti kuitenkin ajatusmallina on ensi vuoden alku.