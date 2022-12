Jari-Matti Latvalalta paljastus Toyotan ylimääräisestä ajomahdollisuudesta – "Meillä on ollut paljon yhteydenottoja"

Brittitalli M-Sport on toistaiseksi vahvistanut ensi kauden kuskeistaan Ott Tänakin ja Pierre-Louis Loubet'n nimet sekä WRC2-luokassa ajavat Adrien Fourmaux'n ja Gregoire Munsterin. M-Sport on ilmoittanut kauden avaavaan Monte Carlon MM-ralliin kolme Puma Rally1 -hybridiautoa, mutta vahvojen huhujen mukaan Greensmith ei istu kolmannessa Fordissa.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala vahvisti huhut, joiden mukaan Greensmith saattaa vaihtaa Toyotan alleen ensi kaudeksi. Brittikuskilla on mahdollisuus vuokrata GR Yaris Rally 1 -auto niissä kisoissa, joissa Sebastien Ogier ei aja. Kauden avaavassa Monte Carlon rallissa Ogier tosin on lähtöviivalla, joten Greensmith joutuisi tässä skenaariossa jättämään klassikkokisan väliin.

– Kun minä ilmoitin siitä, että meillä on asiakasauto tarjolla, niin voin olla tämän suhteen sen verran rehellinen, että he (Greensmith taustajoukkoineen) ovat olleet meihin yhteydessä. Mutta mitään päätöksiä emme ole asian suhteen tehneet. He ovat olleet yhteyksissä ja kiinnostuneita vuokraamisesta, Latvala pyörittelee MTV Urheilulle.

Greensmith on ajanut MM-sarjassa kaudesta 2015 lähtien perheyrityksensä tukemana. Viimeiset kolme kautta britti on kilpaillut ykköskaliiberin autolla.

M-Sportin Fordilla Greensmith on saanut ajaa kaikki osakilpailut viime vuosina, mutta Toyotalla siihen ei ole mahdollisuutta.

– Meillä on se vaikeus, että voimme tarjota vain osan kauden kisoista. Greensmith on kuitenkin ajanut täyden kauden ohjelmia ja sitä hän varmasti nyt hakee. Sitä me emme voi tarjota, Latvala kertoo.

Greensmithin uran toistaiseksi paras tulos on viime vuoden Safari-rallin neljäs tila. Tänä vuonna brittikuski puolestaan ajoi ensimmäiset pohja-aikansa MM-sarjassa. Latvalan mukaan neljännen Toyotan vuokraamisessa ei sinänsä katsota aiempia kisameriittejä, eikä sen suurempia urheilullisia vaatimuksia ole.

– Periaatteessa tämä on ihan asiakaslähtöinen pointti ihan kokonaisuutena. Silloin kun "Taka" (Takamoto Katsuta) ajaa meidän tehdastiimimme kolmannessa autossa, neljäs auto on vuokrattavissa. Katsomme kaikkia asiakkaita ihan samalta viivalta. Sitten on muut asiat, jotka merkitsevät, että mikä meidän lopullinen ratkaisumme on, Latvala toteaa.

– Vaikeaksi tilanteen tekee myös se, että meillä on ollut paljon yhteydenottoja. Ei ole pelkästään Greensmith, vaan aika moni muukin on autosta kysellyt.

Latvala paljasti vuokra-Toyotan mahdollisuuden marraskuussa. Sen jälkeen puhelin on soinut kiitettävästi.