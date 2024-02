Jari-Matti Latvalan kommentti ällistytti asiantuntijat – Tommi Mäkisen ex-pomo pitää naiivina ja naurettavana

Evans on Toyotan kuskipaletista ainoa, joka läpi kauden ajavana voi taistella kuljettajien maailmanmestaruudesta, kun taas Hyundailla Thierry Neuville ja Ott Tänak pystyvät kamppailemaan MM-tittelistä kahden auton voimin.

Tässä valossa voisi uskoa, että Kalle Rovanperää ja Sebastién Ogieria saatetaan pyytää hidastamaan tietyissä tilanteissa, jotta Toyota saa järjestettyä maksimipisteet Evansille. Näin ei asia kuitenkaan tallipäällikkö Jari-Matti Latvalan mukaan ole.

– Meillä on vain Elfyn, joka voi oikeasti kamppailla tittelistä, mutta uskomme reiluun peliin ja haluamme saada kuskien välille reilun taistelun, joten emme tee mitään taktisia muutoksia, Latvala kommentoi DirtFishille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kun katsoo kuskejamme, niin valmistajien MM-sarjassa meillä on mahdollisuudet. Siinä voimme minusta todella haastaa, mutta kuljettajien MM-sarjassa se on vain niin, että Elfynin täytyy ajaa yksin.

Asiantuntija pitää naiivina ajatuksena

Latvalan lausunto herättää ihmetystä DirtFishin haastattelemissa asiantuntijoissa. Toyotan, Mitsubishin ja Subarun entinen tallipäällikkö George Donaldson sanoo mielipiteensä suoraan.

– Minusta koko juttu on vähän naiivi. Tämä on erittäin kallis moottoriurheilulaji, jolla on paljon julkisuusarvoa. Ajatus siitä, että olisi jotain urheilullista tasapuolisuutta antaa kuskien kisata, on naurettava, Donaldson tokaisee.

– Tallimääräyksistä ovat hyötyneet monet maailmanmestarit, kuten Richard Burns, Colin McRae ja Carlos Sainz, eikä se ole vienyt mitään pois heidän saavutuksistaan, sanoo Tommi Mäkisen aikana Mitsubishillä ja Subarulla toiminut Donaldson.

Volkswagenilla menestystä niittänyt tallipomo Jost Capito ymmärtää puheet valmistajien MM-tittelin tärkeydestä, mutta pitää tasapuolisuuteen vetoamista niin ikään erikoisena.

– Jos sinulla on joku, joka näyttäisi voivan voittaa kuljettajien maailmanmestaruuden eikä kakkos- ja kolmoskuskeilla ole enää mahdollisuutta, niin tiimin sisällä mestaruutta tavoittelevaa kaveria pitäisi tukea, Capito sanoo.

Capito muistuttaa, ettei rallissa voida hyödyntää tallimääräyksiä kovinkaan usein. Myös Hyundain entinen pomo Andrea Adamo ymmärtää Latvalaa vain osittain.

– Kuskina hän ei ehkä ollut tyytyväinen tallimääräyksiin eikä pitänyt niitä reiluina, mutta mielipiteeni on, että valmistaja on se, joka maksaa laskut, ja on heidän oikeutensa päättää, että parasta on tuoda mestaruus kotiin, Adamo linjaa.