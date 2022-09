Jari-Matti Latvala esitti toiveen Kalle Rovanperälle – "Tämä tilanne täytyy nyt hallita"

– Varsinkin perjantain Whaanga Coastin pätkällä Kalle kärsii eniten. Se on hidas ja tekninen pätkä, jossa tulee paljon lähtöjä ylämäkeen. Tilanne pitää kuitenkin vain hyväksyä, ja jos eroa tulee, niin sitten on ajettava sen mukaan.

– Tilanne on nollattu, ja nyt katsomme uusin hyvin mielin tätä kisaa. Auton puolesta meidän pitäisi olla kilpailukykyisiä. Tämä on ralli, jota kaikki kuljettajat rakastavat. Samaa ilmapiiriä täällä ei ole kuin Suomessa ja myös hypyt puuttuvat, mutta teiden profiili on varmasti hienoin, mitä tässä sarjassa on, Latvala summasi.