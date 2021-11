Kalle Rovanperälle kovaa suitsutusta: "Ne suoritukset olivat ykkösluokkaa"

Se tiesi kuitenkin Rovanperälle lähtöpaikkaa, joka ei tällä kertaa tarjonnut lisäarvoa. Tavallisesti asvalttiralleissa on hyvä mennä ensimmäisenä autona ja sotkea tietä takana tuleville, mutta tällä kertaa tien pinta uutena osakilpailuna mukaan tulleen Kroatian rallin ensimmäisellä erikoiskokeella oli odottamattoman liukas.

– Portugalissa, Sardiniassa ja Safarissa hänellä oli hiton huono tsägä. Safarissa Kalle jäi jumiin kärkipaikalta. Tuollaisiin syihin, kun kisaa menee, niin "no can do". Siinä oli osavikoja, jotka olivat syynä ongelmiin.