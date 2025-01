Kärki karkasi Kerttu Niskaselta – Tourin päätökseen raaka asetelma

Kerttu Niskanen nitkahti pitkälle edenneen Tour de Skin 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa Val di Fiemmessä. Suomalaishiihtäjä putosi kiertueen kokonaistilanteessa kolmannelta sijalta neljänneksi ennen päätösetappia. Norjan Therese Johaug voitti ja nousi Tourin kärkipaikalle.

Kerttu Niskanen kuupahti yhdistelmäkisan kärkipoppoon kyydistä jo perinteisen osuudella neljän kilometrin paikkeilla. Keularyhmään kuului sen jälkeen tovin verran vielä viisi hiihtäjää, heidän joukossaan Krista Pärmäkoski.

Pärmäkoski joutui kuitenkin antautumaan muulle kärjelle seitsemän kilometrin jälkeen.

Keulanelikko Therese Johaug, Teresa Stadlober, Astrid Öyre Slind ja Ebba Andersson pysyi tiiviisti kasassa kilpailun puoliväliin saakka. Johaug löi kuitenkin kaasua 13 kilometrissä ja karisti muut armotta kintereiltään.

Niskanen tavoitti Pärmäkosken puolivälissä ja suomalaiskaksikko hiihti vapaan osuuden alussa tovin heidän takaansa nousseen Yhdysvaltain Jessie Digginsin kanssa.

Diggins paineli suomalaisilta kuitenkin maisemaan, ja Pärmäkoski puolestaan putosi selkeästi Niskasen taakse.

Johaug voitti kilpailun 30,6 sekunnin turvin. Seuraava kolmikko tuli maaliin tiukassa rintamassa järjestyksessä Stadlober, Slind ja Andersson.

Diggins hiihti viidenneksi (+55,0), Niskanen oli suuresti jäljessä kuudes (+2.06,2) ja Pärmäkoski jäi lopulta yhdeksänneksi (+2.19,3).

Jasmi Joensuu sijoittui 22:nneksi (+5.02,0), kisan alkuvaiheilla kaatunut Johanna Matintalo 26:nneksi (+5.19,0) ja Jasmin Kähärä 28:nneksi (+6.26,4).

Niskasella kinkkinen paikka päätösetapille

Johaug nousi Tourin naisten kokonaiskilpailun kärkeen 22 sekunnilla ennen Slindiä. Diggins on kolmantena, 1.47 minuuttia Johaugista. Niskanen taipui pykälän alaspäin neljänneksi ja on Digginsiä 40 sekuntia perässä. Se on paljon kiinni otettavaksi päätösetapilla Tourin kaksinkertaista voittajaa Digginsiä vastaan.

Pärmäkoski on Tourin kokonaistilanteessa yhdeksäntenä (+5.37), Joensuu 15:ntena (+7.36), Matintalo 22:ntena (+10.13) ja Kähärä 27:ntenä (+11.57).

Ikonisen loppunousun sisältävä Tourin 10 kilometrin päätös hiihdetään huomenna.