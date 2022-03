Jari Isometsä suitsuttaa Therese Johaugin "suunnatonta ylivoimaa" – nostaa suomalaiset mahdollisiksi manttelinperijöiksi

– Kyllä hän ison loven jättää naishiihtoon, kuten myös Norjan joukkueeseen, se on ihan selvä asia, Isometsä toteaa.

Johaug saavutti Pekingistä ensimmäiset henkilökohtaiset olympiakultansa. Niiden myötä palkintokaapista löytyy lähes kaikki mahdollinen. Isometsän mukaan Johaug on täysin poikkeuksellinen yksilö.

– Tämmöistä dominanssia, mitä Johaugilla on viimeisinä vuosina ollut, sitä paikkaa ei ota kukaan. Hän on poikkeuslahjakkuus. Tällaisia ihmisiä ei synny edes kymmenessä vuodessa, Isometsä suitsuttaa.

Johaugin ylivoimalle karpaasilla on selkeä selitys.

– Ei varmaan maailmasta löydy toista naisurheilijaa, jolla olisi parempi hapenottokyky kuin Therese Johaugilla. Sen takia hänen ylämäkihiihtämisensä on niin vakuuttavaa, Isometsä analysoi.

Joskus ylivoima on ollut katsojien kannalta jopa ikävystyttävää.

Suomalaiset Johaugin paikalle?

Johaugin lopettaminen jättää kansainväliseen naishiihtoon kuningattaren tuolin vapaaksi. Isometsän mukaan suomalaishiihtäjillä on hyvä sauma nousta naishiihdon johtotähdeksi.

– Tämä vuosi on osoittanut sen, että se on täysin mahdollista. Molemmilla suomalaisilla (Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen) on perinteinen hiihtotapa hieman parempi. Jotta voi saavuttaa hiihtokuningattaren tittelin, pitäisi olla molemmilla tyyleillä jatkuvasti palkintopallilla.