Jari Isometsä painottaa Iivo Niskasesta: "Ei se ole niin" – huomasitko mitä toinen suomalainen teki?

Isometsän mukaan on mahdoton sanoa, minkä verran tahmeus johtuu suksista ja minkä verran Niskasen huonosta kunnosta, mutta molemmilla on hänen mukaansa varmasti vaikutuksensa.

Isometsä on huomioinut viime ajoilta, että sekä Suomi että Ranska ovat hiihtäneet "poikkeuksellisen huonosti".

"Ei se ole niin"

Niskasen kunto ei ole kuitenkaan Isometsän arvion mukaan "missään nimessä" niin huono kuin kello on tuoreeltaan näyttänyt. Marraskuun alussa hän oli vielä maailmancup-kauden ensimmäisellä perinteisen väliaikalähtökympillä Rukalla toinen.

Jos viime kauden keskeytystä Tour de Skin osakilpailussa ei huomioida, viimeksi Niskanen on sijoittunut tätä huonommin 10 tai 15 kilometrin perinteisen väliaikalähtökisassa maailmancupissa helmikuussa 2016, kun hän oli Falunissa 10 kilometrillä 22:s.

– Iivon kohdalla on varmasti myös sitä, että kun viiden kilometrin kohdalla huomaa, ettei ole mukana palkintopallitaistelussa, viimeinen puristus puuttuu varmasti myös henkiseltä puolelta. Se on oikeinkin inhimillistä ja ymmärrettävää, kun puhutaan kolminkertaisesta olympiavoittajasta. Jos hänelle huudetaan vitosen kohdalla, että taistelet sijasta kuusi tai kymmenen, ei into ole ihan tapissaan.