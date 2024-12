Jari Isometsä murahtaa: "Tympeyden huippu"

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pystyi ennustamaan, että Norjan tykki Johannes Hösflot Kläbo voittaisi sunnuntaina Tour de Skin 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailussa Toblachissa.

– Tiesin myös sen, että tulee erittäin tylsä kisa.

Isometsä kävi jo naisten kilpailun jälkeen läpi sitä, miten Toblachin latu oli helppo ja peesissä oli varsin vaivatonta pysytellä. Paketin kruunasi liukas keli.

Naisten kisassa kärkikuusikko hiihti maaliin 4,6 sekunnin sisään. Miehissä pakka pysyi vielä reilummalla joukolla kasassa, ja kärkikymmenikköä erotti vain 4,2 sekuntia.

Naisissa Norjan Astrid Öyre Slind ja Therese Johaug saivat revittyä kisan aikana muutamien sekuntien johdon muuhun kärkiporukkaan, mutta kaula jäi vain hetkelliseksi. Miehissä iskunsa teki puolestaan 13 kilometrin kohdalla Norjan Harald Östberg Amundsen, mutta hänen pienoinen karkuruutensa jäi vielä lyhyemmäksi.

– Eihän se nyt ollut siellä päinkään. Tuollainen alamäkiosuus kun on ja porukalla tullaan, se on niin yksinkertaista ajaa kiinni, Isometsä sanoo.

Hän paketoi 15 kilometrin otatuksen koruttomin sanoin.

– Se oli tympeyden huippu.

"40 ukkoa maalialueelle yhtä aikaa"

Ei-hiihtofanaatikolle saattoi olla jännittävääkin, kun porukka pysyi loppuun tuhdissa kasassa.

– Kyllä minä ymmärrän sen, että ihmisille, jotka eivät ole niin hiihto-orientoituneita, tuollainen on tosi mielenkiintoista. 40 miestä tulee stadionille yhtä aikaa, niin sehän on tosi mielenkiintoista katsoa, jos ei ole sitä mieltä, että hiihtourheilun pitäisi olla kovempaa. Olen kuitenkin itse sitä mieltä, että tuollainen kisa on liian kevyt.

– Jos 40 ukkoa tulee maalialueelle yhtä aikaa, se kertoo siitä, että ei se maksimaalinen kestävyysurheilusuoritus ole.

Isometsä toteaa ymmärtävänsä senkin, että kun hiihdetään seitsemän kilpailua yhdeksään päivään, kaikki eivät voi olla "Alpe Cermisin nousuja", Tour de Skin rajun lopun kaltaisia etappeja.

Selkeä suuntaus

Tour de Skitä on nyt sivakoitu kaksi etappia seitsemästä, vapaan sprintti ja perinteisen 15 kilometriä. Erot on saatu pidettyä suhteellisen pieninä kokonaiskilpailun jännityksen säilyttämiseksi.

– Tähän on viime vuosina selkeästi pyritty. Toista oli Tourin alkuaikoina, jolloin saattoi olla joku pitkä väliaikalähtökisa, jossa oli vielä voittajille maalissa bonuksia ynnä muuta. Yhtäkkiä kaksi kisaa oltiin hiihdetty ja joku johtaa kahdella minuutilla.

– Sen jälkeen useina vuosina on ollut nähtävissä, että koko ajan yritetään saada kilpailuformaattia sellaiseksi, että erot pysyisivät kohtuullisen pieninä.

Kaupallisesti Isometsä hahmottaa jujun, mutta lisää, että kilpahiihdosta on muutenkin kadonnut kestävyysurheiluhakuisuus.

– Enemmän haetaan tämän tyylisiä yhteislähtökisoja ja aika helppoja maastoja. Se on selkeä suuntaus. Kyllähän se suuntaus näkyy Tourillakin.

Anttolalle ja Ruuskaselle kehuja

Niko Anttola onnistui sunnuntaina.

Suomalaisittain lähimpänä kärkeä norjalaisten neloisvoittamassa kisassa saapui maaliin Niko Anttola. 13,9 sekuntia Kläbosta jäänyt nuori mies sivusi uransa parasta henkilökohtaista maailmancup-sijaa oltuaan 19:s.

– Kisa oli tosiaan sellainen, josta on kauhean vaikea alkaa johtopäätöksiä tekemään, mutta täytyy hänen ihan hyvässä kunnossa olla, kun tuollaisen suorituksen teki ja nousi lähdön 40. sijalta. Jos nuori kaveri pystyy tuollaisen suorituksen tekemään, ei sitä pidä vähätelläkään. Oli se Nikolta hyvä suoritus.

Kehaisuja Isometsältä saa myös 32:nneksi sivakoinut Arsi Ruuskanen, jonka lähtönumero 81 tiesi, että hän lähti massastartissa kaukaa.

– Arsikin hiihti ihan hyvin, kun joutui koko ajan peräpäässä tekemään ohituksia ja rimpuilemaan.

Anttola jälleen 20 sakkiin?

Tour jatkuu huomenna tiistaina 20 kilometrin vapaan väliaikalähtökilpailuin. 21-vuotiaalta Anttolalta voi odottaa siinäkin kelpo vetoa hänen taitaessaan myös vapaan tekniikan mainiosti.

– Maastollisestihan se on hänelle hyvä kisa, kun siinä hiihdetään paljon loivaa nousua. Ei ole kuokkapätkää juuri ollenkaan.

– Se kisa näyttää enemmän, missä mennään kunnollisesti, mutta ainahan tuollainen sunnuntain kaltainen kisa lisää odotuksia. Toivotaan, että tulisi vähintään tuollainen 20 sakkiin hiihto, niin tietäisi, että alkaa olla oikealla tiellä.

Tour de Skin miesten kokonaistilanne 2/7 etapin jälkeen: