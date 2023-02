Merkillinen suomalaisnäky toistuu koko ajan laduilla – Jari Isometsää alkoi jo naurattaa

"Vähintään yhtä hyvässä iskussa kuin Pekingissä"

Niskanen viidenkympin mitalisuosikkeja, mutta ei kukkeimmassa arvokisalyönnissään

– Toki perinteisellä nähtiin, että hän on yksi parhaista. Hän on viidelläkympillä edelleen erittäin varteenotettava mitalisuosikki, ja kyllä hän ihan ok-kunnossa on, mutta kun me olemme tottuneet odottamaan Iivolta aina ihmeitä, nyt niitä ei ole luvassa. Vaikka se ei tarkoitakaan sitä, etteikö hän voi viittäkymppiä voittaa.