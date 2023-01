Krista Pärmäkoski vihjaili norjalaisten likaisesta pelistä – Jari Isometsä eri mieltä: "Tekee selitykset turhiksi"

Pärmäkoski petasi viidennellä sijalla itselleen makeat asetelmat Tour de Skin kahdelle jäljellä olevalle etapille, sillä hän on nyt kokonaiskisan kolmantena, reilun minuutin Ruotsin Frida Karlssonia perässä. Toisena olevaan Norjan Tiril Udnes Wengiin ero on 24 sekuntia.

Isometsä kehottaa katsomaan miesten norjalaista sprinttihirmua Johannes Hösflot Kläboa , joka on huikean suorituskykynsä lisäksi myös ylivoimainen taktikko.

"Palautuminen suuressa roolissa"

Lauantaina ohjelmassa on 15 kilometrin yhteislähtö perinteisellä hiihtotavalla. Tämä on ennakolta ajatellen hyvin vahva matka Pärmäkoskelle sekä Kerttu Niskaselle , joka oli sprintissä seitsemäs ja lähtee 6. etapille kokonaiskisan viidenneltä sijalta.

Ja koska kyseessä on yhteislähtö, Pärmäkoski ja Niskanen voivat suunnitella strategiaa yhdessä. Ja toteuttaa sitä, jos suksi liikkuu liukkaasti lauantaina.

– Palautuminen on Tourilla todella suuressa roolissa. Ja näin ennustaminen on aina vähän vaikeampaa kuin "normaalissa" kisassa, Isometsä huomauttaa.

Vaikka Karlsson menetti ison osan johdostaan putoamalla sprintistä jo puolivälierissä, hän on edelleen ykkössuosikki Isometsän kirjoissa.

– Tässä on hyvät matkat hänelle jäljellä.

Ja suosikin paikka pitää, vaikka Pärmäkoski ja kumppanit hurjastelisivat lauantaina. Tuoreessa muistissa on edelleen Karlssonin loppuveto Obertsdorfin 20 kilometrin vapaan kisassa . Se tyrmäsi myös Pärmäkosken.

– Jos palautuminen sujuu hyvin, niin Karlsson on tästä porukasta suosikki, vaikka he lähtisivät tasoissa viimeiselle etapille. Kyllä hän tuosta porukasta vapaalla eniten ylämäkihiihtäjä on. Mutta palautuminen sen tosiaan ratkaisee, Isometsä pyörittelee viitaten Alpe Cermisin hirmunousuun, joka päättää Tourin.