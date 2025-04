Hirmuliuta käryjä – suomalaistähdet saivat MM- ja EM-kultaa jälkikäteen: "Villi länsi"

Iso joukko suomalaisia fitnessurheilijoita nousi paremmille palkinnoille edellisten kahden vuoden MM- ja EM-kilpailuissa, kun kilpakumppanit kärysivät dopingista. Osa suomalaisurheilijoista saavutti jälkikäteistä arvokisakultaa, osa mitalin, ja oikaistua menestystä juhlistettiin lauantaina Vantaalla.

Vantaan Fitness Classicissa järjestettiin lauantaina arvokas hetki, jossa suomalaisia fitnessurheilijoita palkittiin kilpakumppanien dopingkäryjen myötä kohentuneilla arvokisasijoituksilla vuosilta 2023 ja 2024. Vantaalla juhlistettiin 15 parempaa sinivalkoista sijoitusta kärkikuusikon sijoilla.

Kirkkaimpina saavutuksina vuoden 2023 maailmanmestariksi body fitnessin alle 163-senttisten sarjassa nousi Jenny Karjalainen ja vuoden 2024 Euroopan mestariksi koheni body fitnessin alle 158-senttisen sarjassa Nikita Kurkinen. Lisäksi monien pronssisijoitus korjaantui hopeaksi tai neljäs sija pronssiksi.

Palkitut pääsivät Vantaalla lavalle, ja menestyksen kunniaksi soitettiin Maamme-laulua.

Palkintojen postitus ei riittävän arvokasta

Body fitness -urheilija Nikita Kurkinen sai Euroopan mestaruuspalkintonsa Ville Isolan ojentamana.

Suomen Fitnessurheilun toiminnanjohtaja ja vt. antidopingvastaava Ville Isola pui MTV Urheilulle, että olisi tylyä lähettää perinteiseen malliin urheilijoille palkinnot vain postitse.

– Todettiin, että se ei ole riittävän arvokas tapa. Se ei tunnu miltään. Kiva, että saatiin järjestymään hieno palkitsemistilaisuus. Jos näitä tulee jatkossakin, tehdään tällä tavalla, Isola sanoi.

Vaikka jälkikäteinen palkitseminen ei täysin korvaakaan sitä, että kyseinen täysi kunnia olisi tullut arvokilpailujen aikana tuoreeltaan, urheilijat olivat olleet tyytyväisiä ja kehuneet lauantaista tilaisuutta loistavaksi.

Isola tulkitsee, että käryt osoittavat myös testausjärjestelmän toimivan.

– Näen positiivisena asiana, että niitä tulee. Kansainvälinen lajiliittokin on ottanut tämän asian tosissaan ja sielläkin on halua olla puhtaalla urheilulla liikkeellä. On hyvä, että on teroitettu kansainvälisen lajiliiton puolesta, että arvokilpailuissa on testit. Se nyt nähdään tällaisina tuloksina.

Isolakin on ollut osaltaan viemässä antidopingviestiä ulkomaille.

– He ymmärtävät, mistä tämä johtuu. Meillä Suek (Suomen urheilun eettinen keskus) tekee maailman parasta työtä ja saa suoraan valtion budjetista rahat siihen. Muualla maailmalla on se tilanne, että paikallinen lajiliitto joutuu maksamaan testeistä. Heillä ei ole välttämättä rahaa maksaa testaamista. Se on enemmän villi länsi siellä.

Siinä missä peräti 15 suomalaisurheilijan arvokisasijoitus koheni viimeisten kahden vuoden ajan jaksolla, suomalaisurheilijoille ei ole samalla arvokisakäryjä tullut.

– Suomen Fitnessurheilu ry. on kuulunut Suomen Antidopingtoimikunnan testattaviin lajeihin vuodesta 1995, olemme tehneet yhteistyötä Suekin kanssa ja teemme edelleen. Se on tärkein arvo meille.

Suomalaisten fitnessurheilijoiden oikaistut arvokisasijoitukset 2023 ja 2024:

EM-kilpailut 2023:

EM-hopeaa: Henriikka Kemppinen, body fitness +168cm

6. sijan finalistimitali: Maria Virtanen, body fitness +168cm

MM-kilpailut 2023:

MM-kultaa: Jenny Karjalainen, body fitness -163cm

MM-hopeaa: Meri Pikkala, body fitness +168cm

6. sijan finalistimitali: Johanna Keikko, wellness fitness -163cm

EM-kilpailut 2024:

EM-kultaa: Nikita Kurkinen, body fitness -158cm

EM-hopeaa: Jemina Hietanen, body fitness -158cm

EM-hopeaa: Marko Pitkänen, classic physique +180cm

EM-hopeaa: Anu Koivisto, body fitness masters 40–44-vuotiaat, avoin sarja

EM-pronssia: Sanni Kastelvuo, body fitness -168cm

EM-pronssia: Emilia Heikkilä, body fitness +168cm

EM-pronssia: Aapo Kilpeläinen, classic physique masters +50-vuotiaat

5. sijan finalistimitali: Essi Hämäläinen, body fitness masters 40–44-vuotiaat

6. sijan finalistimitali: Johanna Heinijoki, body fitness -163cm

6. sijan finalistimitali: Emma Wegelius, body fitness +168cm