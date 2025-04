Reetta pokkasi heti bikini fitness -juniorien SM-kultaa: "Tämä on uskomatonta"

Suomen mestaruus kotiin uran ensimmäisestä fitnesskilpailusta. Reetta Huttu juhlii 16–20-vuotiaiden ikäluokan kirkkainta kotimaista saavutusta bikini fitnessissä.

Reetta Huttu oli harjoitellut kuntosalilla kahdeksannesta luokasta lähtien, ja fitnessvalmennuksessa hän aloitti reilu vuosi sitten. Nyt lauantaina oli lajin kilpailudebyytin vuoro. Ensikertalaisuus ei vakuuttavalla fysiikalla lavalle astelleesta Hutusta näkynyt. Aiemmin voimistelua ja cheerleadingia harrastanut, vajaa kuukausi sitten 19 vuotta täyttänyt urheilija kruunattiin suositun lajin bikini fitnessin 16–20-vuotiaiden juniorien Suomen mestariksi Vantaan Fitness Classicissa.

– Minulla on todella, todella ylpeä olo itsestäni. Tuntuu lähes uskomattomalta, että tämä kaikki kova työ oli todellakin sen arvoista. Ylitin itseni ihan selkeästi ja tämä tuntuu ihan todella huikealta, Huttu tunnelmoi nuorimman ikäluokan SM-kultaa.

– Fiilikset ovat tosi pitkään olleet todella hyvät ja on ollut tosi luottavainen olo. Vaikka dieetillä on ollut vaikeampia päiviä, dieetti ylipäätänsä on kasvattanut minua aivan hirveästi ihmisenä. Olen huomannut, että minä oikeasti pystyn niin moniin asioihin, joissa olen epäillyt itseäni. Tämä ei ole ollut yksi asia, jossa olisin epäillyt itseäni, mutta tämä on uskomatonta.

Aamulla Hutulla oli hänen sanojensa mukaan positiivista hermostuneisuutta, "että tänään lähtee".

– Tiesin ja tunsin, että olen tehnyt tosiaan parhaani ja olen myös todella tyytyväinen kuntooni. Minua on pitänyt raiteilla, ettei ole ollut lamaannuttavaa jännitystä tai hermostuneisuutta, perheen ja ystävieni tuki.

80 prosenttia hyviä, 20 prosenttia vaikeita päiviä

Reetta Huttu oli elementissään ensimmäisessä fitnesskilpailussaan.Tuomas Hämäläinen

Huttu kertoo arkensa vaatineen hyvin paljolti aikatauluttamista. Ylioppilaaksi valmistuva ja kahta työtä tehnyt nainen toteutti samalla 20 viikon dieetin, joka oli ylipäänsä hänen ensimmäinen dieettinsä.

– Vaikeimpina päivinä oli kamppailua esimerkiksi treenien kanssa – yhtä kamppailua, että pääsi edes sinne treenille. Samoin oli aikaisten herätysten kanssa. On ollut vaikeaa lähteä tekemään vaikka aamuaerobista. Ja totta kai nälän tunnetta on ollut tosi paljon.

– Koen, että tämä dieetti oli todella onnistunut, niin että minulla oli myös valmentajani jatkuva tuki koko ajan. Minulla oli enemmän hyviä kuin huonoja päiviä. Sanon, että 80 prosenttia oli hyviä päiviä ja 20 prosenttia oli oikeasti tosi vaikeita päiviä itselleni henkisesti.

Noina vaikeina päivinä Hutun sai liikkeelle hänen mukaansa itsekuri.

– Koen, että olen ylipäätänsä sellainen ihminen, että minulla on tosi hyvä itsekuri. Kun jaksoi oikeasti pusertaa itsensä tekemään treenin, tuli hyvä, jopa euforinen olo tehdystä treenistä. Tajusi, että eihän sitä voittoa lähdetä hakemaan sillä, että jätetään treenejä välistä, vaan oikeasti tekemällä töitä sen eteen.

Ihana mies ja ihana nainen

Huttua ovat luotsanneet kaksi lajin parissa ansioitunutta hahmoa.

– Fitnessvalmentajani on todella ihana mies, Sampo Kirjovaara. Ei ole mitään pahaa sanottavaa hänestä valmentajana. Luotan todellakin hänen ammattitaitoonsa.

– Poseerausvalmentajani on todella ihana nainen Marjoriitta Kauppinen. Molempien tuesta, tsempeistä ja kannustuksesta olen aivan uskomattoman kiitollinen.

Huttu kertoo nähneensä poseerausvalmentajansa kanssa kerran kuukaudessa, minkä lisäksi hän on säännöllisesti hionut poseerauksiaan.

– Joka treenin päätteeksi olen aina tehnyt 10–15 minuuttia poseerausharjoituksia.

Lavalle oli myös poseerausten puolesta luottavainen tunne astella.

Fitnesstaival jatkuu

16–20-vuotiaiden bikini fitnessin SM-kilpailijat vasemmalta oikealle: Ella Ekbom, Reetta Huttu, Ida Lampinen ja Emmi Vuorinen. Huttu voitti, Ekbom sijoittui toiseksi, Vuorinen kolmanneksi ja Lampinen neljänneksi.Tuomas Hämäläinen

Huttu on lajiin vielä hyvin nuori ja haluaakin yhä parantaa fysiikkaansa. Sen lisäksi hän haluaa petrata kävelyään lavalla.

– Siinä olen tosi pikkutarkka, ja haluan, että se on täydellinen.

Jatkoa on luvassa.

– Ehdottomasti haluan jatkaa fitnessin parissa. Koen, että kun olen nyt ollut sen parissa jonkin aikaa, olen löytänyt elämääni aivan todella ihania ja täysin korvaamattomia ihmisiä.

Näitä ovat lahtelaisen Optimal Fit K&M:n urheilijalla valmentajien ohella treenikaverit ja tiimiläiset.

– On ollut todella huikeaa, että myös ystävät, jotka eivät näissä fitnesspiireissä ole, tukevat minua aivan uskomattoman paljon.

Reetta Hutun fitnessura on saanut vasta lähtölaukauksensa.Tuomas Hämäläinen

Bikini fitnessin juniorien SM-tulokset 2025:

16–20-vuotiaat:

1. Reetta Huttu, Team Optimal Fit K & M, Lahti

2. Ella Ekbom, Dream Team Athletes, Vantaa

3. Emmi Vuorinen, Team Next Generation Physique, Jyväskylä

4. Ida Lampinen, Team BAO, Mikkeli

21–23-vuotiaat, -166 cm:

1. Iida-Lotta Mäki, Team Elite Academy, Lempäälä

2. Ria Alkio, Dream Team Athletes, Vantaa

3. Venla Karonen, Team Elite Academy, Turku

4. Mila Äikäs, Team Elite Academy, Lempäälä

5. Jenna Santanen, Team Fitfarm, Tampere

6. Milla Karvinen, Team TT-Athletic, Joensuu

7. Jenna Peura, Team Smells Like Fitness, Joensuu

8. Viola Eskelinen, Team TT-Athletic, Joensuu

9. Elina Kettinen, Team BAO, Otalampi



21–23-vuotiaat, +166 cm:

1. Iina Pehkonen, Team Advanced Fitness, Joensuu

2. Pihla Nurminen, Team Elite Academy, Jämsä

3. Veera Taskinen, Team Fit Rebels, Jyväskylä

4. Veera Kortet, Northern Light Fitness Team, Tampere

5. Emma Hautala, Team Fitfarm, Turku

6. Emma Lehtonen, Team Next Generation Physique, Jyväskylä

7. Riia Aro, Team Piukat Paikat, Pori

8. Iina Penttinen, Team Efficient Coaching, Kuopio

9. Pinja Puranen, Team BAO, Tampere

10. Verna Rytkönen, Team Fitfarm, Oulu



Kokonaisvoittaja:

Iina Pehkonen, Team Advanced Fitness, Joensuu