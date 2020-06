Jari Aarnion syytetään tienneen palkkamurhasta ennalta eikä hän estänyt sitä – puolustuksen mukaan jutussa on juridisia ongelmia: "Tämä rikos ei ollut vielä laissa murhan aikaan"

Kyse on vuonna 2003 tapahtuneesta Vuosaaren palkkamurhasta. Ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal tapettiin baari-illan jatkoilla. Ruumis on edelleen kateissa.

Kiistää jyrkästi

Aarnion asianajajan Riitta Leppiniemen mukaan juttu on monimutkainen. Tänään oikeudessa pidetään vasta valmisteluistunto ja varsinainen pääkäsittely alkaa syksyllä.

Ei ollut vielä rikoslaissa tekohetkellä

– Jos ihmisellä on erityinen oikeudellinen velvollisuus tietyn vahinkoseuraamuksen estämiseen, hänellä on ollut kyky ja mahdollisuus estää se, ja hän ei toimi niin, että seuraus estyisi, hänet voidaan tuomita rikoksesta, Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander kertoi aiemmin STT:lle.

Kertomukset muuttuneet matkan varrella

Aarnion asianajajan mukaan jutussa on myös muita ongelmallisia seikkoja.

– Murhasta on kulunut jo pitkä aika ja ihmisten kertomukset ovat muuttuneet matkan varrella. Näitä muuttuneita kertomuksia nyt selvitellään sitten oikeudessa.

Leppiniemi huomauttaa, että Ünsalin murhasta on kerrottu paljon julkisuudessa ja tapauksesta on tehty kirjoja. Huhujakin on ollut liikkeellä.