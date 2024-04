Ex-huumepoliisit oikeudessa: Näin salapuhelimilla pidettiin yhteyttä – "Tietolähteet soittivat sitä ennen jopa poliisin kahvioon"

"Virhepäätelmä"

54-vuotiaan syytetyn puolustuksen mukaan tapauksessa on kyse ainakin osittain virhepäätelmästä.

– Hän on kertonut täysin eri puhelimista, ainoastaan itse virkatoimissa käyttämistään puhelimista. Kertomus voidaan tiivistää siihen, että hän on käyttänyt virkapuhelimia siten, että niitä on säilytetty piilokonttorissa ja leasing-autoissa. Ei hän ole kertonut mitään muuta.