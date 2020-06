Jari Aarnio taas oikeuden eteen – tällä kertaa palkkamurhasta: "Tällainen rikosepäily ei missään nimessä kuuluisi länsimaiseen oikeusvaltioon"

Kyse on vuonna 2003 tapahtuneesta Vuosaaren palkkamurhasta. Ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal tapettiin baari-illan jatkoilla. Ruumis on edelleen kadoksissa.

Aarnion ei epäillä osallistuneen tekoon

– Jos ihmisellä on erityinen oikeudellinen velvollisuus tietyn vahinkoseuraamuksen estämiseen, hänellä on ollut kyky ja mahdollisuus estää se, ja hän ei toimi niin, että seuraus estyisi, hänet voidaan tuomita rikoksesta, sanoo Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander.

Aarniolla on siis lain mukaan poliisina ollut velvollisuus estää tietoonsa tuleva rikos. Epäilynä on, että hän on saanut tietoa, että Ünsal ollaan murhaamassa, mutta katsonut pois.

Aarnio on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.