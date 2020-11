Syyttäjä: Jari Aarnio tiesi yksityiskohtaisesti Volkan Ünsalin palkkamurhasta ja rikos olisi pitänyt estää – "Erityisen räikeä laiminlyönti"

Kuristettiin hengiltä

Palkkamurhassa on kyse henkirikoksesta, joka tapahtui Helsingin Vuosaaressa sijaitsevassa asunnossa yöllä 16. lokakuuta 2003. Ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal kuristettiin hengiltä.

"Joko tekijäkumppani tai yllyttäjä"

Syyttäjä piti ensimmäisenä loppulausuntonsa. Syyttäjien mukaan oikeudenkäynnin aikana on näytetty, että Vilhunen ja Aarnio ovat syyllisiä murhaan eikä heidän syyllisyydestään ole jäänyt varteenotettavaa epäilyä.

– Vilhunen on toiminut kaksoisroolissa. Hän on ollut osallisena tähän palkkamurhaan ja lisäksi hän on ollut poliisin tietolähde, syyttäjä Perttu Könönen totesi.