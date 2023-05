Janni Hussin pyörä varastettiin – palautui omistajalleen somen ja uskomattoman peiteoperaation ansiosta

View this post on Instagram

Joitain tunteja myöhemmin Hussi antoi Instagram-seuraajilleen tilannepäivitystä kertoen, että käynnissä on ollut melkoinen peiteoperaatio, jonka myötä pyörä on palautunut takaisin omistajalleen.

– Pakko sanoa, että jumankauta millaisia salapoliiseja tämä some on täynnä. Te olette mahtavia! Olen saanut metritolkulla viestejä, missä on selvitetty, kaivettu, löydetty jonkun linkin kautta kuva jostain varjosta ja verrattu sitä johonkin Facebook-profiiliin ja sitä kautta saatu selvitettyä nimi, joka on osunut yksiin Torissa myytyyn pyörään, joka oli siis minun pyöräni, hän sanoi.