Poliisi: Puhakan surmaaminen oli Nordmon ajatuksissa ainakin viikon – toi haulikon metsästysmatkalta ja ampui useita laukauksia

Poliisi kertoo, että Rolf Nordmo on myöntänyt kuulusteluissa surmanneensa Janne Puhakan ampumalla hänet metsästyshaulikollaan. Laukauksia on ollut useampi kuin yksi.

– En voi kertoa kuulustelujen sisällöstä yksityiskohtaisesti, mutta hän on kertonut ampuneensa uhria haulikolla. Laukauksia on ollut useampi kuin yksi, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti Högman kertoo MTV:lle

Poliisi epäilee, että rikos on tapahtunut vakaasta harkinnasta ja erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Högman ei ota kantaa siihen, perustuuko poliisin käsitys teon raakuudesta ja julmuudesta juuri ammuttujen laukausten määrään. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, miltä etäisyydeltä laukaukset on ammuttu.

Oikeuskäytännössä ampuma-aseella tehdyt henkirikokset on tyypillisesti katsottu erityisen raa'aksi ja julmaksi, jos ampuminen on tapahtunut teloitustyyppisesti lähietäisyydeltä.

– Koko tapahtumaketju on ollut sisällä asunnossa. Sen enempää en ota siihen kantaa, Högman sanoo.

Puhakka oli tunteja kuolleena

– Hän (Puhakka) ei ole aiemmin tuonut ilmi pelkoa tai uhkaa, vaan kyse oli siitä, että hän oli yleensä niin hyvin tavoitettavissa. Siitä on herännyt huoli.

Sitä Högman ei osaa sanoa, onko useat haulikon laukaukset kuultu myös naapurustossa ja jos on, onko ne tunnistettu sellaisiksi. Poliisi selvittää asiaa parhaillaan.

"Jollain tasolla ajatuksissa ainakin viikon"

Poliisi epäilee, että Nordmo on suunnitellut tekoaan etukäteen.

– Meillä on käsitys, että se (henkirikos) on ollut jollain tasolla hänen ajatuksissaan ainakin viikon. Mutta tämä on epäily, Högman tarkentaa.