Puolustus: Janne Puhakan murhasta epäilty Rolf Nordmo katuu tekoaan

Entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhasta epäillyn ex-puolison asianajaja sanoo, että mies katuu tekoaan ja on siitä äärimmäisen pahoillaan.

– Hän on erittäin järkyttynyt ja äärimmäisen pahoillaan uhrin omaisten ja läheisten puolesta, Luoto sanoi.

– Poliisi on tuonut esiin asioita, mitä he tutkivat. Monesta asiasta puolustuksella on ihan toisenlainen kanta, hän sanoi.