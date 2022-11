Janne "Nacci" Tranbergin ex-vaimo Hanna Hertell rakastui ihmiseen ja erosi rikollisesta: "Tämä elämä on ollut yksinäinen matka"

Kaksi eri maailmaa

– En minä tiennyt niistä kerhoista oikeestaan mitään, ei ne ollut koskaan kuuluneet minun elämään mitenkään. Eikä niistä jutuista koskaan puhuttu kotona. Oli kaksi eri maailmaa: jengimaailma ja koti. Kotona kaikki on hyvin.

Traumaattiset pakomatkat

Pitkän suhteen ajalta Hertellin mieleen on painunut iäksi tiettyjä traumoja. Ne liittyvät erityisesti Tranbergin pakomatkoihin.

– Mitään ei voinut tehdä yhdessä, minnekään ei voinut mennä. Janne lopetti jopa treeneissä käymisen ja pääasiassa vain nukkui tai luki kirjoja joko sohvalla tai parvekkeella. Kaipuuni takaisin perheen ja ystävien luokse ja toiveeni normaalista elämästä alkoi olla sietämätön. Sanoin Jannelle, että tytön on päästävä Suomeen päiväkotiin ja että meidän täytyy lähteä takaisin. Mietin tosissani, miten saisin Jannen lähtemään meidän mukaamme ja istumaan tuomionsa niin, että voisimme jatkaa elämää eteenpäin, Hertell kuvaa kirjassa.

Ei helppoa elämää

– Se on todella raskasta. Se on välillä todella yksinäistä, joudut pelkäämään asioita ja miettimään tulevaisuutta. Tapahtuu asioita, joita et pysty ennakoimaan.