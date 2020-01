Näin Janne "Nacci" Tranberg puolustautuu massiivisessa huumejutussa, asianajaja tyrmää kännykkälöydökset: "Hänelle on ollut kovasti epäselvää, mistä häntä edes epäillään"

Tranbergia vastaan on nostettu kaikkiaan 24 syytettä niin sanotussa Katiska-jutussa. Syytteitä on alettu lukea Tranbergille sekä jutun muille vastaajille tänään Helsingin käräjäoikeudessa alkaneessa oikeudenkäynnissä.

– Tämähän on sikäli mielenkiintoinen tilanne, kun häntä kuulusteltiin esitutkinnassa peräti 36 minuutin ajan. Näin ollen hänelle on ollut kovasti epäselvää, mistä häntä edes epäillään. Vastaus on sikäli täysin sama kuin vangitsemisoikeudenkäynnissä kerroin, eli hän suhtautuu tähän mielenkiinnolla.