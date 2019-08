Syvästi järkyttynyt perhe paljastaa MTV Uutisille: Airiston Helmen poliisiratsia oli kuin suoraan elokuvista, lapsiakin osoitettiin aseella – "Poikamme näkee yhä painajaisia"

Etsinnän kohteeksi joutui myös Airiston Helmen talonmies perheineen. Operaatio oli perheelle niin suuri järkytys, että he eivät ole toipuneet siitä vieläkään. MTV Uutiset vieraili Paraisilla Airiston Helmen kiinteistöissä ja tapasi talonmiehen perheineen tämän kotona.

"Heräsin siihen, että poliisi osoittaa minua aseella"

Lauantaiaamuna 22. syyskuuta kello 8.10 nelihenkinen perhe vielä nukkui kotonaan Paraisten Ybbersnäsissä, kun poliisit rynnäköivät sisään. Herätys oli kamala.



Perheen 11-vuotias poika ja 18-vuotias tyttö nukkuivat omissa huoneissaan ja vanhemmat omassaan. Poliisit eivät soittaneet ovikelloa tai koputtaneet, vaan perheen mukaan he tulivat omin avuin voimalla sisään.



Sisään tuli noin 10–15 poliisia.



– Heräsin siihen, että poliisi osoittaa minua isolla aseella ja käskee nousemaan. He huusivat kovaa, että poliisi, poliisi, perheen 18-vuotias tytär Ketlin-Melani Iljitsova kertoo.

Samalla tavalla aseen kanssa herätettiin myös perheen nuori poika, vasta alakoulua käyvä Boriss-Loran Iljitsov, ja vanhemmat Boriss Iljitsov ja Marina Iljitsova.

– Meidät käskettiin istumaan olohuoneen sohvalle, emmekä saaneet liikkua siitä mihinkään. Poliisit vetivät minut kädestä pois sängystä ja meidän kätemme sidottiin ja meidät istutettiin sohvalle, tytär sanoo suomeksi.

Ainoa, jonka kädet sai olla vapaina, oli 11-vuotias Loran.

Perhe ihmettelee, miksi poliisien piti huutaa ja kolistella kovaan ääneen sisään, vaikka perheen talon ovet eivät olleet lukossa. Käsien sitomista he eivät ymmärtäneet lainkaan, koska perhe ei vastustellut mitään.



"Oli nöyryyttävää olla ihmisten edessä puolialasti"

Kukaan perheenjäsenistä ei ollut pukeissa, joten he joutuivat olemaan viranomaisten edessä vähissä yövaatteissa ja -paidoissaan. Isällä ei ollut senkään vertaa yllään.

– Pyysin saada edes aamutakin päälleni, koska oli nöyryyttävää olla kaikkien niiden ihmisten edessä puolialasti, perheen äiti Marina kuvailee.



Marinalle annettiin aamutakki, mutta lupaa liikkumiseen ei. Perheen täytyi pysyä aloillaan, kun poliisit tutkivat taloa ja tekivät kotietsintää. Perheen mukaan kaikki kaapit ja laatikot avattiin, jokainen kolo kaivettiin.

Perhe ei voinut uskoa tapahtumaa todeksi. Kaikki oli kuin elokuvista ja se tuntui täysin epätodelliselta.

– Se ei todellakaan ollut kivaa. Olin täysin sokissa enkä pystynyt ajattelemaan mitään, perheen nuori tyttö sanoo.

Marina osaa puhua hieman suomea. Lapset osaavat suomen kieltä vanhempiaan paremmin, koska he käyvät koulua Paraisilla.



Perhe oli töissä Airiston Helmessä

Perhe asuu Airiston Helmen omistamassa kiinteistössä uutiskuvistakin tutun kohutun suuren talon naapurissa. Perhe on asunut talossa jo kuusi vuotta, koska he ovat olleet töissä Airiston Helmen omistajalla, venäläisellä liikemiehellä Pavel Melnikovilla.



Isä-Boriss on ollut talonmiehenä ja perheen vanhemmat ovat pitäneet huolta Airiston Helmen kiinteistöistä. Lapset käyvät koulua Paraisilla.

– Emme ymmärtäneet yhtään, mistä etsinnässä oli kyse. Olimme tehneet Pavelille töitä useita vuosia ja yhtäkkiä kotiamme pengotaan ja kaikki paikat tutkitaan. Tuntui kauhealta nähdä oma koti täynnä aseistettuja poliiseja.

Kaikilla poliiseilla oli naamiot kasvoillaan, joten heidän kasvoistaan näkyi vain silmät. Perheen mukaan poliisit olivat järeästi varustautuneet ja heillä oli aseet käsissään.

Etsintä kesti tunteja – perhe ei saanut syödä tai juoda

Etsintä kesti tunteja. Sinä aikana perheen ei annettu edes syödä aamupalaa, mutta he saivat käydä vessassa samansukupuolisen poliisin kanssa.

Pienelle pojalle joku poliiseista tarjosi kirjaa, jotta tämä voisi lukea etsinnän aikana.



– Loran oli aivan kalpeana kauhusta eikä hän todellakaan kyennyt mitään lukemaan siinä tilanteessa, äiti kertoo.

Poliisilla oli mukanaan venäjän kielen tulkki, mutta perhe on Ukrainasta.

– Tulkki oli vääränkielinen, koska me puhumme ukrainaa, Marina kertoo.

Perheen äiti osaa myös hieman suomea, kuten myös isä. Tytär osaa suomea perheestä parhaiten.

Isä lähti poliisin mukaan, tapasivat vasta yli kuukauden päästä

Isä-Boriss lähti jo etsinnän alkuvaiheessa poliisien kanssa isolle talolle näyttämään paikkoja.

– Me emme saaneet puhua hänen kanssaan emmekä tienneet mitä tapahtuu, äiti-Marina kertoo.

– Minä kerroin poliisille kaikki avainkoodit, näytin kaikki paikat, kaikki oli avointa. Silti paikkoja rikottiin eri puolilla, Boriss ihmettelee.

Boriss Iljitsov tuli muutaman tunnin kuluttua poliisien kanssa vain käymään kotitalossa, mutta kymmenen minuutin päästä hän joutui lähtemään poliisien matkaan.



Perheelle ei sanottu mitään.

– Meille ei kerrottu, että hänet otetaan kiinni eikä sitä, mihin häntä viedään. Näin hänet seuraavan kerran vasta viikkojen päästä Tikkurilan poliisivankilassa, Marina sanoo.

"Se oli kuin kidutusta"

Yhtä ymmällään oli Boriss Iljitsov itse. Hänelle ei kerrottu, mihin häntä viedään. Hän päätyi Turun poliisivankilaan, jossa hän valvoi kolme yötä sellissä.

– Meteliä pidettiin öisinkin sen verran, että nukkumaan ei pystynyt. Se oli kuin kidutusta, Boriss kuvailee.

Myös perheenäiti ja tytär vietiin myöhemmin poliisikuulusteluihin.

Äiti ja tytär eivät saaneet puhua ennen kuulustelua toisilleen.

– Minulta kysyttiin muun muassa sitä, mitä mieltä olen Krimin valtauksesta, tytär ihmettelee.

Mies vangittiin – kiistää syyllisyytensä

Kolmen päivän jälkeen Boriss siirrettiin Helsinkiin Pasilan poliisivankilaan. Vantaan käräjäoikeudessa hänet vangittiin epäiltynä törkeästä rahanpesusta.

Mediaa parveili vangitsemisistunnossa ja Boriss peitteli itseään paperin taakse. Hän kiisti silloin ja kiistää edelleen syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

– Kuulusteluja oli melkein joka päivä. Samoja kysymyksiä toistettiin uudestaan ja uudestaan. Kuulustelut kestivät usein tuntitolkulla, Boriss kertoo.

Pasilasta Boriss siirrettiin Tikkurilan poliisivankilaan, missä hän oli tutkintavankeudessa runsaat kaksi kuukautta. Marraskuussa hän pääsi palaamaan kotiinsa Paraisille.

Marina-vaimo sai soittaa miehelleen tutkintavankeuden aikana, mutta he saivat puhua vain perheen asioista ja kuulumisista, ei mitään poliisitutkintaan tai Airiston Helmeen liittyvistä asioista.



Marina kävi myös tapaamassa miestään muutaman kerran.

Perheen kotitalo myydään

Nyt kaikki Airiston Helmen kiinteistöt ja saaret myydään, niin myös talonmiehen perheen kotitalo. Perhe ei vielä tiedä, mihin he muuttavat tai mitä he aikovat tehdä seuraavaksi.



– Meillä on oma talo Virossa, mutta emme halua palata sinne. Meistä on kirjoitettu valtavasti virolaisessa mediassa ja meidän on täysin mahdotonta palata vanhaan kotikaupunkiimme. Meistä puhutaan paljon pahaa ja levitetään valheita, Marina ja Boriss sanovat.



Muutama viikko sitten viranomaiset ilmoittivat perheelle, että heidät karkotetaan Suomesta. He ovat Viron kansalaisia.



Perhe ei vielä tiedä, mitä heille tapahtuu tai mitä karkotuspäätös käytännössä tarkoittaa. Vanhemmat haluaisivat jäädä Suomeen, koska lasten koulunkäynti on kesken.

Poliisin etsintäoperaatio on jättänyt jälkensä perheeseen, vaikka siitä on jo kulunut pian vuosi. Perheen alakouluikäinen poika ei ole uskaltanut vanhempien mukaan olla enää yksin kotona ja hän on pelokas.

– Hän pelkää ja näkee yhä painajaisia, äiti kertoo.

Poliisi ei kommentoi

KRP:n rikostarkastaja Tomi Taskila ei kommentoi Airiston Helmen talonmiehen kotiin tehtyä etsintää. Taskila on Turun saariston rahanpesututkinnan tutkinnanjohtaja.

Hän ei ota kantaa esimerkiksi siihen, mentiinkö rakennukseen aseiden kanssa, kuten perheenjäsenet MTV Uutisille kertovat.

– En voi kommentoida poliisin taktisia toimenpiteitä.

Hän ei ylipäätään vahvista, tehtiinkö kyseiseen asumukseen etsintää.

– Osa etsinnän kohteena olleista kiinteistöistä on luonnollisten henkilöiden hallinnassa, joten en halua niitä nostaa sen enempää esille.

Epäiltyjä ei ole vielä kuultu

Taskilan mukaan rahanpesututkinnassa käydään edelleen läpi lähinnä kerättyjä materiaaleja. Toistaiseksi poliisi ei ole järjestänyt kuulusteluja kaikkien epäiltyjen kuulemiseksi.

Kuulustelut saattavat tulla ajankohtaisiksi ensi keväänä.

– Tutkintatoimet eivät ole vielä sellaisessa vaiheessa, että olisi järkevää aloittaa ihmisten tavoittelua, Taskila sanoo.

Taskila ei paljasta, kuinka montaa henkilöä tällä hetkellä epäillään.

– Epäiltyjen lukumäärä on esitutkinnan edetessä hieman elävä käsite.

Hänen mukaansa rikosepäilyt ovat kuitenkin esitutkinnan edetessä säilyneet, eivätkä rikosnimikkeet ole muuttuneet.