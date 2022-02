Jani Toivola mykistyy televisiossa – saa osakseen vaikuttavan esityksen kiitoksena tehdystä työstä: "Sinä olet raivannut meille tilaa"

– Silloin nuorena mulla on ollut tosi paljon sitä, että on halunnut todistella sitä, että kuuluu suomalaiseen yhteiskuntaan. Minä olen täällä syntynyt, mutta silti tuntuu, että välillä ihmisille minun juurieni tai ihonvärin takia en kuulukaan tänne ja halusin tehdä biisin, joka on enemmänkin meille, Hassan Maikal kertoo.

– En tiedä, tämä jollain tavalla tuntuu hetkeltä, joka ei edes vaadi sanoja tai enemmän on jotenkin sellainen, että ihana vaan tuntea kaikki teidät tässä tilassa ja huoneessa. Jotenkin se liittyy sellaiseen kokemukseen siitä, että on ollut pitkään ainoa huoneessa ja sitten tajuaa, ettei olla enää ainoita huoneessa eikä tarvitse olla, Toivola kuvailee tuntemuksiaan esityksestä.

– Minä ihan herkistyn tässä. Sinä olet raivannut meille tilaa ja sen takia me voidaan olla täällä tänään. Me voidaan tehdä niitä asioita, mitä me tehdään ja se työ, mitä olet tehnyt meidän eteemme, se on meille todella tärkeää, Yeboyah kiittää.