Jani Toivola kertoo koskettavan tarinansa: "Se on outo asia, että on isä ja isätön samaan aikaan"

Toivola tuo mukanaan muun muassa yhden harvoista kuvista, jossa näkyy hänen isänsä. Kuva on Toivolalle rakas, ja samalla se herättää erikoisiakin fiiliksiä.

– Se on niin outo asia, että on isä, ja on isätön jotenkin samaan aikaan, Toivola kuvailee suhdettaan isäänsä.