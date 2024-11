Noin 300 000 suomalaista on ylivelkaantunut pikavippien vuoksi, ja heistä joka kolmas arvioi, ettei koskaan kykene maksamaan velkojaan pois.

Keskiverto pikavippien ottaja on vajaa nelikymppinen keskituloinen perheenäiti, joka maksaa pikavipeillä perheen asumis- ja ruokakuluja, koska omat tulot eivät niihin riitä.

Tämä selviää tuoreesta Lakitoimisto Takaisinperinnän teettämästä Pikavippivelkaantunut Suomi -kyselytutkimuksesta.

– Stereotypia on, että pikavipin ottaja on nuori mies, joka ottaa pikavipin baari-iltaa varten. Todellisuudessa pikavipin ottaja on 37-vuotias perheellinen naishenkilö, joka ottaa pikavipin perheensä arkipäiväisiä menoja varten, toteaa Lakitoimisto Takaisinperinnän toimitusjohtaja, varatuomari Olli-Matti Korhonen.

– Usein vuokrarästit uhkaavat ja joudutaan ottamaan pikavipin vuokraa varten, ettei tule häätöä perheelle.

Lue lisää: Korkokatto kesytti pikavippien markkinaa

Asuinmenojen ohella pikavipeillä kustannetaan ensisijaisesti perheellisten ruokamenoja ja aiempia velkoja.

Tyypillinen pikavipin ottaja on vakityötä tekevä kouluttautunut henkilö, jonka keskitulot ovat 2 700 euroa kuukaudessa.

– Tyypillisin ongelma on se, että budjetti on vähän tiukka, on kaksi tai kolme lasta ja tulot riittävät juuri, mutta mitään ei jää säästöön, Korhonen sanoo.

– Sitten tulee avioero, sairastuminen, työttömyys tai oma tai läheisen sairaus pettää. Tulee joku tilanne, joka suistaa arkea vähän raiteiltaan, ja rahan tarve on äkillinen.

10:47

Pikavippien haitoista keskusteltiin tällä viikolla myös Huomenta Suomessa.

Pikavipeistä muodostuu helposti noidankehä, kun pikavippien kalliisiin korkokuluihin joudutaan ottamaan uutta lainaa.

Pikavippien takia ylivelkaantuneista yli joka kolmas arvioi velkaa olevan niin paljon, etteivät he koskaan kykene palaamaan velattomaksi. 41 prosenttia pikavippien vuoksi velkaantuneista kertoo, että tulot eivät tällä hetkellä riitä arjen kuluihin.

Jopa pienempien pikavippien takaisinmaksuaika venyy usein useammaksi vuodeksi. Tyypillisesti pikavipistä maksetaan lopulta kolminkertainen summa.

– Lopputulos on se, että jos ihminen on ottanut 6 000 euroa pikavippiä, hän maksaa siitä lopulta 20 000 euroa korkoineen, Korhonen kiteyttää.

Korhonen toteaa, että velkaantuminen johtaa usein maksuvaikeuksiin, ulosottoon ja mielenterveysongelmiin. Yli 84 prosenttia pikavippien ottajista on joutunut ulosottoon.

Suomessa on arviolta 300 000 pikavippien vuoksi velkaantunutta kuluttajaa. Vuonna 2023 ulosottovelallisia oli Suomessa yhteensä yli 570 000.

Entinen kansanedustaja ja yrittäjä Jani Toivola eli vuosikausia pikavipeistä johtuvassa velkavankeudessa. Toivola kertoo, että avun hakemista esti pitkään häpeä.

– Kun en uskaltanut pyytää apua, homma jatkui. Pari vuotta myöhemmin ongelma oli vielä isompi, jolloin kynnys pyytää apua oli vielä suurempi. Taustalla oli häpeäntunne, jota on tosi vaikea sanoittaa, Toivola kertoo.

Helsinkiläinen lakitoimisto Takaisinperintä on ryhtynyt toimiin pahasti velkaantuneiden pikavippiasiakkaiden auttamiseksi.

Lakitoimiston avulla velkaantuneella on mahdollisuus saada kohtuuttomina korkoina maksamiaan rahoja takaisin.

– Asiakkaiden määrä on aivan valtava, hätä on suuri, ja me emme yksin pysty tuomaan tähän ratkaisua, Korhonen sanoo.