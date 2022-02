Christoffer Strandberg herkistyy kyyneliin televisiossa – ystävät yllättävät juontajan tunteikkaalla potpurilla

Strandbergin yksi elämän tärkeimpiä kappaleita on Myrskyluodon Maija, ja ystävät ovat ottaneet sen yhdeksi osaksi potpuria, jonka aikovat hänelle esittää. Ystävät kertovat, että saaristolaisuus on iso osa Strandbergin identiteettiä.

– Hänen isoäitinsä on kuuleman mukaan oman elämänsä myrskyluodon Maija. Tällä kyseisellä kappaleella on paljon tunnearvoa liittyen juuri heidän väliseen suhteeseen, kollegat kertovat jaksossa.

– Tässä potpurissa on jokaiselle jotakin. Potpuriin on otettu hänen Putous-sketsihahmoistansa hokemia mukaan sekä Strandbergin ensimmäisen drag-hahmon biisi Laura Voutilaisen”Addicted to You”, he jatkavat.