Jan Vapaavuori HS:lle: En aio erota

Yle kertoi Lehtimäen eroamisen jälkeen, että tapaukseen liittyy fyysistä kajoamista. Lehtimäki on itse kieltänyt tämän. Tietojen mukaan Lehtimäki olisi yrittänyt myös vaikuttaa asianomaisten työuriin ja epäasiallinen käytös olisi jatkunut vuosia.

– On varmasti niin, ettei kaikkia tarvittavia tietoja ole tiedossamme tehdyistä selvityksistä huolimatta. Nyt asioita tulee julki tipoittain, mikä on aina huono tapa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että nyt viimeistään koko vyyhti avataan, Vapaavuori kertoi.