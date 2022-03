Jan Vapaavuoren asema tarkasteluun ylimääräisessä kokouksessa – Olympiakomitean jäsen: "Luottamusta pitää nyt rakentaa uudestaan"

Luottamus on ollut Haapasalmen mieliaiheita aikanaan työelämässä pankkimaailmassa ja nyt järjestötoiminnassa.

– Koko prosessin pitää tulla esille, mitä on tapahtunut ja missä vaiheessa, Haapasalmi ennakoi kokousta.

Haapasalmi muistuttaa, että hallitus vastaa organisaation toiminnasta. Hänen mielestään on älytöntä, että tuollaista itsestäänselvyyttä pitää nyt korostaa.

– Hallitukselle olisi ehdottomasti pitänyt kertoa, että kirjallinen varoitus on annettu, Haapasalmi sanoi.

– Nämä asiat pitää nyt käsitellä Olympiakomiteassa henkilöstönkin kesken perusteellisesti. On selvää, että henkilöstö on huolissaan, joten hyvinvointia pitää vaalia. Tekojen kautta kaikki muuttuu, sillä eivät tässä kauniit puheet auta. Nyt tarvitaan tekoja ja näyttöjä siitä, että meillä on hyvää johtamista, Haapasalmi korosti.