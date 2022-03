Hallitusjäsen ärähti Mika Lehtimäki -häirintäkohusta – Jan Vapaavuorelle lista vaatimuksia: "Saatava selvitettyä tänään"

– Ainakin itselleni on todella tärkeää ensinnäkin kuulla se, että millä tavalla nyt henkilöstön hyvinvoinnista on pidetty huolta. Sitten toiseksi kuulla ne perusteet, että minkä tähden viime syksynä edes yleisellä tasolla hallitukselle ei kerrottu, mitä on tapahtunut. Ja kolmantena se, että miksi tämä varoitus on annettu toisenlaisilla perusteilla kuin mitä nyt on ilmennyt jälkikäteen, Essayah listasi MTV:lle.

– Tämä on mielestäni nyt se kysymys. Miksi varoitus on annettu epäasiallisesti käytöksestä, jos nyt kuitenkin jälkikäteen on käynyt ilmi, kuten uutisoitu, että kyse on ollut vuosia kestäneestä häirinnästä? Silloinhan varoitus on annettu väärillä perusteilla, jos näin on kirjattu. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joka on mielestäni tänään saatava selvitettyä.