Jan Vapaavuori myöntää antaneensa varomattomia lausuntoja Mika Lehtimäen tapauksesta: "Sen jälkeen on tullut lisätietoa"

Yle uutisoi viime viikon torstaina Lehtimäen saaneen viime syksynä varoituksen naisiin kohdistuvasta epäasiallisesta käytöksestä. Lehtimäki kertoi myöhemmin itse, että kyse on ollut yöaikaan tapahtuneesta viestittelystä kahdelle naiselle.

Lehtimäki erosi huippu-urheiluyksikön johtajan paikalta maanantaina. Tämän jälkeen Yle uutisoi, että tapauksessa on ollut mukana myös fyysistä kajoamista . Lehtimäki on Ylen saamien tietojen mukaan myös vähätellyt häirinnän kohteita sekä ottanut esiin mahdollisuutensa vaikuttaa henkilön työuraan. Tämän Lehtimäki kiisti asianajajansa välityksellä.

”Sen jälkeen on tullut lisätietoa”

Vapaavuori kuitenkin myönsi myöhemmin samassa tilaisuudessa, että hänenkin tietoonsa on tullut uusia yksityiskohtia sen jälkeen, kun uutinen Lehtimäen saamasta varoituksesta tuli julki viime viikolla.

– Kuten taisin joissakin haastattelussa sanoa, niin haastehan näissä on se, että tietoa tulee vähän tipoittain. Enemmistön kaikista tiedoista sain syys-lokakuussa viime vuonna.

– Pystyin (sen perusteella) vahvistamaan sen toimitusjohtajan ehdotuksen siitä, että kirjallinen varoitus on oikea, mutta vasta sen jälkeen, kun tämä keskustelu on tullut julkisuuteen – taisi olla aika tarkkaan viikko sitten – sen jälkeen on tullut lisätietoa, Vapaavuori kommentoi.