Jan Vapaavuori vastasi Anni Vuohijoen rajuihin syytöksiin – osapuolten lausunnoissa ristiriita

Vuohijoki kertoo varmistaneensa Vapaavuorelta, että hänen tapauksensa on Vapaavuoren eilisessä tiedotustilaisuudessa mainittu toinen Olympiakomiteaan liittyvä häirintäepäily Mika Lehtimäen lisäksi .

Vuohijoen mukaan asiaa on selvitetty tämän viikon keskiviikkona kuulemistilaisuudessa.

Vuohijoen mukaan hänelle on ilmoitettu, että asia on hänen osaltaan loppuun käsitelty.

– On totta, että minun tietooni on saatettu epäily, että Anni Vuohijoki olisi syyllistynyt epäasialliseen käytökseen tai seksuaaliseen häirintään. Tämän pohjalta olen käynyt Anni Vuohijoen kanssa keskustelun. Olympiakomitea on saattanut asian Suekin käsittelyyn, Vapaavuori sanoi, eikä halunnut vastata jatkokysymyksiin.