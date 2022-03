SUEK kannustaa Olympiakomiteaa toimiin häirintäkohussa – "Se puhdistaisi ilmaa"

– Olympiakomitealla ei ole mitään velvollisuutta tuoda tätä meille. Jos SUEKilla on roolia, se on tutkintarooli. Eli olisimme voineet tehdä heidän pyynnöstään tutkintaa heidän vanhojen kurinpitosääntöjen mukaan, mitä tässä asiassa on tapahtunut. Julkisuudessa olleiden tietojen pohjalta vaikuttaa, että he ovat työnantajana toimineet vastuullisesti ja selvittäneet sen työnantajan näkökulmasta, Japisson toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.