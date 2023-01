Ostitko tämän tuotteen KappAhlista? Ota välittömästi pois käytöstä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tiedottaa Vaaralliset tuotteet -sivustollaan KappAhlin tuotteen takaisinvedosta. KappAhl tiedottaa takaisinvedosta myös omilla sivuillaan. Kyseessä on uniriepu, jossa on kiinni pupupehmolelu. Tuotetta on voinut ostaa vaaleanpunaisena tai sinisenä.