HJK:n alle 19-vuotiaat pudottivat Manchester Cityn sensaatiomaisella tavalla nuorten Mestarien liigasta. Helsinkiläiset voittivat jättiseuran juniorit Töölön pakkaspätsissä rangaistuspotkujen jälkeen maalein 4–3.
HJK eteni ottelun varsinaisella peliajalla kolme kertaa johtoon, mutta City tuli joka käänteessä tasoihin. Sinivalkoisten maaleista vastasivat Leevi Palmula ja Toivo Mero. HJK:n toinen osuma merkittiin Cityn omaksi maaliksi.
Kun varsinainen peliaika päättyi tasan, oli edessä rangaistuspotkukilpailu. Painepaikassa HJK piti pakkansa kasassa ja upotti kaikki viisi rankkaria. Cityn neljäs laukoja osui tolppaan.
Voit katsoa sensaatiomaiset ratkaisusekunnit pääkuvan videolta!
HJK:n voitonjuhlat olivat valmiina käynnistymään Töölön stadionin reilussa kymmenessä pakkasasteessa. Suomalaisseura jatkaa UEFA Youth Leaguessa, eli nuorten Mestarien liigassa, nyt 16 parhaan joukkoon.
Koko ottelun maalikooste alla.
4:52Tässä videossa tarjolla HJK:n urotyön kaikki maalit